農歷新年│阿媽瘋狂出產蘿蔔糕　家中雪櫃已存幾底　網民：預咗肥

每逢農曆新年，又要面對一大堆高脂賀年食品、腦海中「天人交戰」的時候。有網民在討論區發文訴苦，表示母親最近開始製作蘿蔔糕，本來送了數底出去，其後又收回數底，至今雪櫃已經有4、5底，惟母親未有停手。樓主慨嘆：「我決定今日開始清雪櫃嗰幾底，今個新年預咗肥5kg（公斤）。」



有網民訴苦指母親上周已經着手製作蘿蔔糕，目前家中雪櫃便放了4、5底。（Getty Images）

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樓主在香港討論區以「媽咪又整咗好多底蘿蔔糕」為題發文，指母親上周開始製作蘿蔔糕，主要是想送給親朋好友，本來已經送出數底，但後來又收到別人送禮，目前「雪櫃已經有4、5底（蘿蔔糕）」。

不過，即使家中已經開始「囤貨」，母親仍然繼續製作蘿蔔糕，樓主想勸母親將收到的蘿蔔糕轉送出去，卻被一口拒絕，「因為佢覺得自己整嘅先有誠意」。樓主本打算叫母親預留其中1底，讓他一試母親手勢，但看到雪櫃內大批的蘿蔔糕後便打消這念頭，並指「決定今日開始清雪櫃嗰幾底，今個新年預咗肥5kg」。

樓主稱即使家中已收到數底蘿蔔糕，母親仍堅持親手製作，拒絕將蘿蔔糕轉送他人。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來熱議，有人反指羨慕樓主過年有「無窮無盡」的蘿蔔糕，指樓主要好好珍惜，「媽媽有整咪好，我媽都係整蘿蔔糕高手，但上年走咗，今年冇啦，所以要珍惜」，亦有網民笑言農曆新年是「互相傷害的節日」，留言指「仲未計酒樓阿姐賣糕券，阿媽死要面又幫呢個幫嗰個買買埋埋一疊」、「老婆整埋年糕，好驚今個新年又要無限年糕輪迴」。

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