映葵樓圍封首晚不派餐　網民轟飯盒都準備唔到：住戶今晚食自己

繼葵涌邨逸葵樓昨晚被圍封，居民要禁足5天強制檢疫後，邨內再多1幢大廈被「封樓」，映葵樓亦要圍封5天！本港新冠肺炎變種病毒Omicron疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓疫情大爆發，今日（22日）本港初步確診個案逾100宗，主要集中在葵涌邨。特首林鄭月娥表示，葵涌邨的相關個案達105案，涉及3幢樓宇，宣布映葵樓同樣要圍封檢測5天，同時提及因要4個小時才可安排供應商準備飯盒，故今晚無法向映葵樓提供晚餐。映葵樓居民凌晨已無法外出，網民形容現在是叫住戶「今晚食自己」，不少人質疑政府竟然無力準備2700個飯盒，欠缺應變能力，「霞姨，飯盒呢？」。然而，也有人認為政府應會向居民提供即食麵及罐頭等，相信可以捱一晚。



映葵樓地下有多名居民鼓譟。（劉漢櫂攝）

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林鄭月娥宣布映葵樓同樣要用逸葵樓的方式處理，圍封禁足5天作強制檢測，惟提及今晚無法安排晚飯，「6點幾，今晚嘅晚餐恐怕難以安排」，提及要有4個小時才可以安排飯盒供應商，希望映葵樓居民見諒。

政府「無法供應晚餐」的說法引來網民熱議，尤其映葵樓今日凌晨已被圍封，即居民已有1天無法外出，可能準備不了食物，「仲想賠錢？嘢都唔畀你食呀」。許多人認為政府的說法，就像向居民說「今晚食自己」、「準備唔切飯盒喎」，又想到《喜劇之王》中的橋段，留言「霞姨，飯盒呢」，大呻「畀人嗌foodpanda送去邨口都好呀」、「參加緊饑饉30？」。

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不少人認為圍封大廈卻要居民晚餐自理，反映政府應變能力不足，「下午都知道爆緊…咁都準備唔到」，有人以葵涌邨公屋一幢大廈有2700名住戶計算，質疑「政府竟然無能力在數小時內準備2700個飯盒」、「買個杯麵畀人都唔係好難啫」。但有網民認為政府應能提供罐頭及即食麵應急，「應該有禮品包，有即食麵同罐頭呢啲」，更向映葵樓居民打氣，提醒「無食物嗰啲，係咪可向鄰居借糧？」。

（綜合）

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