大埔跑車撞燈柱險解體　乘客超淡定睇手機成網民焦點：影相打卡？

大埔今早發生超驚險車禍，1輛黑色蓮花跑車在博研路行駛期間，疑因天雨路滑失控，剷上花槽後欄腰撼向燈柱後飛墜單身徑，跑車零件飛濺，車身幾乎「腰斬」，場面十分恐怖！

網上瘋傳車禍現場照片，顯示男司機與男乘客均清醒，2人表現顯得十分淡定，其中男乘客更在看手機，頓成網民焦點，紛紛猜測他在做什麼？有人猜想他在報警，亦有人認為是「影相打卡」，「睇得手機即係人無事，梗係影相放ig報平安啦」。



跑車上2人幸無大礙，其中男乘客淡定玩手機的場面，成為網民熱議討論話題。（網上圖片）

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事發於今早11時許，42歲姓陳男駕駛黑色蓮花跑車，載着28歲姓區男子沿大埔博研路往科學園方向行駛。網上瘋傳的片段顯示，當時路面濕滑，跑車行駛途中突失控剷上花槽，右車身飛撞向花槽上的支燈，車身頓時零件四濺，跑車幾乎被腰斬，其後飛墮到旁邊的單車徑，車頭仍擱在花槽上，車身則嚴重損毀，車頭蓋飛脫變成「開篷跑車」。

網上其後流傳多張車禍現場圖片，只見男司機及男乘客清醒安坐在座位上，看來十分淡定，其中男乘客更在看手機，2人報稱胸及頸痛，送往大埔那打素醫院治理。

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不少網民指這宗車禍十分驚險，指撼向燈柱的位置如稍傾前撞及司機位，恐釀嚴重傷亡；有人則指跑車「鋼水好」，車身幾乎解體，但司機及乘客仍無恙，而車禍後傷者淡定看手機的照片成為網民焦點，紛紛指「睇得手機即係人無事」、「個口罩仲戴得幾好」、「相機先食，大難不死，梗係要影相打卡啦」、「打緊機，通關重要啲」、「叫緊阿爸畀錢買新車」、「咪嘈，拍緊抖音呀」。