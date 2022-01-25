父母為1000台幣贍養費爭拗　12歲女提定期見阿爸交換　結局超悲傷

文：呂秋遠 台灣律師

許多人都說，父母對於孩子的愛，是無條件的。然而，這並不是適用於全部的人。例如，當兩個人離婚的時候，當自己沒辦法取得照顧孩子的權利與義務，就會對於錢這件事，錙銖必較，即使是一個月僅僅差距500元（台幣，下同），都會在法院裡針鋒相對。



按圖看離婚夫婦因贍養費針鋒相對實錄↓↓↓

+ 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

反正，就是不想給。好像小孩就是靠陽光空氣水，就可以長大一樣。但是，有些時候，孩子要的，不一定是錢，是那些對方從來就給不起的東西，例如這個故事：

這已經是第三次的調解了。每次，她都要跟老闆請假來這裡開庭。開庭倒是無妨，但是挫折感實在太重，因為那個男人，為了1000元差距的扶養費，已經跟她協商了三次，她簡直忍無可忍。

當然，才1000元的差距，也不過就是8000元與9000元，有差嗎？其實，根本意義不大，女兒都已經12歲，1000元？買球鞋都不夠，但是就是這個連「買XX都不夠」的金額，他還不乾脆同意，讓她也動了氣，硬是要對方給付這筆錢。

而且，她今天帶了女兒過來。女兒從來就沒見過這個父親，在調解委員的建議下，希望這個男人看到了女兒，可以願意多付一點錢。

「我很願意多給，可是，你要知道，我現在已經有家庭，也有兩個孩子了，我真的沒有能力。」男人說。

「哦？希望她跟你媽處得好。」女人淡淡的說，「孩子出生以後，原本我們是要結婚，但是你媽就是不喜歡我，說我用懷孕來綁住你，我看上你們家的財產，才想嫁給你。現在這個女人，應該不是先有後婚吧？你媽應該滿意吧？」

她毫不留情的「尻洗」這個男人，因為當年的羞辱太過。他媽媽甚至說，「我還不知道剛生出來的這個種是誰的！而且，還是女生！以後能幹嘛？」

「你還不是女人！怎麼這麼喜歡為難女人！」她當時衝口而出這句話，然後奪門而出。兩天後，決定把原本的婚宴取消，帶著剛出生沒多久的女兒，從高雄搬來台北，在台北考上教師以後，獨自把孩子扶養到12歲。

台少女想出用父親的陪伴換取贍養費，卻換來令人傷心的回應。

他，據說有透過朋友找過她，但應該不是很認真，因為12年來，她從來沒換過電話號碼，但是也從來沒有接過男人打來的任何一通電話。

他們在家裡，從來沒有談過「爸爸」這個角色，直到孩子最近要上國中。在畢業典禮前，女兒突然問了媽媽，「我爸到底是誰？」她才鼓起勇氣，希望爸爸來參加女兒的小學畢業典禮，但是聽到來意，這位「爸爸」卻是直接掛了她電話，旁邊還有孩子的嬉鬧聲。

「不方便吧！」

於是，她決定請他到法院來，好好的談談，他應該負起什麼責任。

「你不用管我媽跟我老婆的事。」男人不耐煩的說，「我媽說，如果是8000元，她願意幫忙，如果超過這個數字，她也沒辦法。至於我，真的沒能力。我月薪才5萬多，還有房屋貸款、養兩個小孩，你要我怎麼辦？」

「你媽你媽，真是你媽的乖孩子。」她在女兒面前，不想這樣反唇相譏，但是臉色當然不好看。正當她想要發作時，女兒在旁邊說話了。

「爸爸，你可以兩周來看我一次嗎？」

媽媽不可置信的看著她女兒，怎麼會！明明她對這個父親，是應該沒有任何印象的。

「如果你願意來看我，我可以跟媽媽說，請她扣我的零用錢。你給媽媽8000元就好了。」

空氣當時是凝結的，因為沒有人料到，女兒竟然會突然對爸爸說出這些話。她以為這個女兒，就是個小孩子，怎麼會提出這種要求？

現場沉默了五分鐘，沒有人說話，爸爸低下了頭，似乎在思索，亦或是對於女兒的話，一時反應不過來。在一陣難堪以後，他抬起頭來說：「我願意給9000元。」

就這麼簡單一句話，卻讓她漲紅了臉，她生氣的質問他，「你就是不願意來看女兒？」

「抱歉，我已經有我的新家庭，我老婆不希望我來看孩子。畢竟，她在嫁給我之前，不知道我曾經有過這一段。」他對著孩子說，「對不起。」

女兒沒有哭，只是怔怔的看著他，「我知道了。我本來就沒有爸爸，沒關係。」

媽媽紅著眼眶，站起身來，對著他說，「我問過律師了，依照你的所得跟財產，其實我可以請求法院裁定，不用跟你調解，金額至少是1萬5千元，我們就讓法官判決吧！」

她牽著女兒，往外走去，在門口，轉過身對那個愣在原地的男人說，「別忘了代墊扶養費，總共12年，大約是200多萬，你要是不付，房子可能就是我的了。」她頓了一下，然後說，「下次法官面前見。」

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）