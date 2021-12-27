男友父母極守舊要媳婦生仔　台女猶疑嫁唔嫁　10個最壞情況點算？

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓



這位姊妹，我先說結論。左思右想，我都覺得，家庭，而不是星座，對於一個人的影響很大，即便他不是金牛座，倘若他從小受到的教育，就是「孝順為先、生子為主、以夫為貴」，那麼，人生如夢你總是會失眠、人生如歌你總是會走音、人生如戲你總是會NG。

所以，是不是這段感情就沒救，你也該分手呢？那也未必。重點在於這個男人是不是能承擔起所有的責任嗎？當然不是，婚姻不是一個人承擔就可以有好結果的。況且，改變一個人很難，改變自己比較容易。你應該先假設，倘若他不能改變，你對於先生的愛，能不能抵銷你擔心的這些事情？

1.你要生，而且要生子，不是生女。沒有子，可能要五年生三個，生到有個兒子為止。

2.孩子給他爸媽帶、孩子只能跟他姓、離婚的時候，是跟他爸媽爭取監護權，不是跟他。

3.要跟公婆住，不住，你就是教唆他兒子不孝的壞女人。

4.你要照顧公婆，但不用照顧你爸媽，他更是如此，孝道完全外包。

5.盡義務，你是自己人；享權利，你是外人。

呂秋遠認提出10個最壞情況讓事主考慮，要是接受到便可與男友結婚。（《BB來了》劇照）

6.婚後最好不要工作，專心跟婆婆一起帶小孩，跟老公伸手要錢。

7.老公外遇，就是你沒照顧好他，他才會往外發展，你要乖乖的等他回來。他要是不回來，公婆還是會聽他兒子的話，要你繼續帶小孩、當門面上的老婆。

8.你就算不跟公婆住，他們也隨時可以有鑰匙進你的家、不敲門進你的房間、不經過你的同意帶走你的小孩。

9.離婚，你什麼都不是，什麼都「不該」有。對，是不該，不是不能。依法你可以，但是你拿了，就是圖了他們家財產。他們最不在乎錢，但是會一直講錢。

10.你是逆媳、惡媳、黑化媳，公婆永遠都會認為你就是帶壞他們兒子的那個人。

假設，你把所有最壞的狀況都想一遍，你還是可以接受，那麼你就往結婚的方向走，不要去管這個男人給你什麼承諾，也不要去想往後可以從他取得多少財產。或許根本沒有你想的這麼慘，這時候你至少會過得好一些。可是，如果你完全無法接受任何一種情況，你就得要想清楚，不要結婚比較實際。因為婚姻不是你想進就進、想出就出的，一旦有一方不願意，至少要付出相當的代價。

其實我想給你的建議，不會是分手或是結婚。而是，關於感情或婚姻，不要希望別人為你改變，而是你自己得要想清楚，當你堅持繼續往下走，最壞、最糟的情況你能不能承擔，如果可以，或是他的愛情值得你這麼犧牲，那你就繼續。如果有那麼一點點的猶豫，那就保持現狀再觀察看看，或是乾脆離開。

畢竟，別人沒有義務為你改變，你也一樣，你只該為自己的決定負責、為自己的人生改變，而不是因為他。

不論感情如何，我們都該好好過。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）