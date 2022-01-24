雪姨踩基隆盆菜捱轟｜公屋出身　分享點月儲$5000買$3000萬豪宅

【雪姨Sharon Yung／Snow E】YouTuber「雪姨（Snow E）」近日拍片點評酒店Ritz-Carlton的688元一人份盆菜、帝京酒店788元二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳128元一人份盆菜，其間指基隆茶餐廳盆菜蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton盆菜差太遠，引來批評離地，她事後刪片致歉。

話題多多的雪姨，本身有「富貴KOL」之稱，去年以逾3000萬元買下實用面積2400呎的北角半山豪宅，絕對是城中「豪華YouTuber」。不過其實雪姨並非「贏在起跑線」，她曾透露自己公屋出身，單親家庭長大，更講述了自己月儲5000元白手興家的經歷，並無父蔭。



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雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

雪姨本身除了是當紅YouTuber，更擅於投資，據報她擁有8間公司，核心業務是經理人公司及社交媒體中介公司，其與港姐陳凱琳（Grace）創立的個人護理品牌，亦為人熟悉。她去年更以逾3000萬元買下實用面積2400呎的北角半山豪宅，賺錢能力可見一斑。

但雪姨其實並非「含着金鎖匙」出身，她曾透露自己小時候與公公婆婆十多人住在柴灣公屋，6歲那年父母離異，與母親相依為命。

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沒有父蔭的雪姨如何賺取第一桶金？她曾拍片分享致富之道，初出社會的她月薪只有8500元，但每月一出糧便會把5000元放進另一個戶口存起來，加上當年利息高，兩年便儲了十多萬。雪姨感悟到「節流不會發達，還需要開源」，於是以這筆儲蓄買股票投資，獲利後又轉買窩輪等高風險投機，令身家愈滾愈大。

除了買賣股票，雪姨寫blog分享扮靚心得，亦看中這行發展潛力，開設經理人公司招攬YouTuber，最終成為目前坐擁8間公司的老闆，成就了「富貴KOL」稱號。

同場加映：Chanel倒數月曆被諷$6250買文具 「雪姨」開箱崩潰 官方：真正收藏品



「你（Chanel）畀啲良心，我畀6千幾蚊，你覺得我呢個年紀鍾意玩貼紙？」本港KOL雪姨（容可兒）早前特意花逾6000元購入Chanel今年推出的倒數月曆，並在社交平台直播開箱，結果愈拆愈崩潰兼極度懷疑人生，瘋狂爆粗鬧爆。除了雪姨，全球大量香奈兒迷同樣中伏，TikTok亦有不少開箱片段，嘲諷月曆是「文具套裝」、「價格超貴的貼紙簿」等，事隔多天Chanel終於回應爭議，指這倒數月曆是「真正的收藏品系列」，價格不能用禮盒內的貨品來衡量。