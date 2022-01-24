YouTuber雪姨踩基隆盤菜捱轟！收入原來多到咁　3000萬買樓超富貴

【YouTube年度排行榜2021／YouTuber收入排名／Snow E雪姨】雪姨近日拍片先後點評酒店Ritz-Carlton的688元一人份盆菜、帝京酒店788元二人份盆菜和深水埗基隆茶餐廳128元一人份盆菜，其間指基隆茶餐廳盆菜蝦肉霉爛、髮菜少，鮑魚亦比起Ritz-Carlton盆菜差太遠，引來批評離地，她事後刪片致歉。

話題多多的Snow E雪姨，本身有「富貴KOL」之稱，預計單月YouTube廣告聯盟收入有近5萬元，而她去年以逾3000萬元買下實用面積2400呎的北角半山豪宅，絕對是城中「豪華YouTuber」。

不過環顧當今香港YouTube界，雪姨仍未打入10大，究竟當今香港最受歡迎YouTuber是誰呢？訂閱人數多竟未必等如廣告收入最多？以下盤點香港前20大YouTuber及估計單月廣告收入，隨時是一般港人月薪的22倍。



點擊下圖觀看雪姨評基隆茶餐廳一人盆菜畫面：

+ 16

雪姨拍盆菜片捧Ritz-Carlton踩基隆茶餐廳 抽水賣廣告爆公關災難

香港前20大YouTuber排名（截至2021年12月）▼▼▼

+ 15

44萬元單月廣告收入是什麼概念？以統計處最新2021年第三季港人每月就業收入中位數20,000元計算，相等於22個月、即近2年收入，十分誇張。

以上數據只供參考，NoxInfluencer根據YouTube合作夥伴計劃的最低資格要求，以及當地每千次實際點閱費用價格估算YouTuber每月收入，實際價格可能與YouTuber最終報價有一定落差。

點擊睇2021年香港十大年度熱門影片、創作者、以及人氣創作者排行榜：