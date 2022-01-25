襪褲遭阿爸當腐皮放雪櫃　翌日打邊爐先發現　網民爆笑話會更好着

衣物和食物竟也傻傻分不清？有內地女子於微博分享趣事，指日前買了肉色打底襪褲作保暖之用，剛好家人準備食火鍋，故同時買了腐皮，回家後將物品一併放於桌上。沒料爸爸一時沒看清，竟將襪褲當成腐皮，一同放進家中雪櫃，直至翌日打邊爐時父女才發現，她將事件與網民分享後引來爆笑熱議。



有內地女子於微博分享趣事，指日前買了肉色打底襪褲和食材腐皮，沒料爸爸一時沒看清，竟將襪褲當成腐皮，一同放進家中雪櫃，直至翌日打邊爐時父女才發現。（微博影片截圖）

該名居於河南的劉姓女子日前於微博發文，指日前外出購物時，買了1條肉色打底襪褲，之後因家人打算食火鍋，又去買了一些腐皮作為食材。她沒為意便將兩樣東西放於一起，回家後爸爸幫忙整理時，一時不察覺有分別，竟將襪褲和腐皮一同放進雪櫃。

至翌日中午家人打算拿出食材準備打邊爐時，劉女和爸爸才發現擺了烏龍，她覺得事件很有趣，便決定拍下影片與網民分享。片中可見，劉女的雪櫃內放了多個膠袋，內有不同的火鍋食材，其中1個紅色膠袋內卻放了已摺起的襪褲，驟眼看的確與火鍋用的腐皮非常相似。劉女笑言，發現「雪錯」食物後已即時取出，襪褲並沒弄壞，亦不影響穿着。

影片上載後引來網民爆笑熱議，「放在冰箱裏的確不好分辨是打底褲還是腐皮」、「你爸想你做個冷酷（與冷褲普通話同音）的人」、「這玩意，隔着袋子看，確實很像啊」。亦有人笑言，爸爸的行為其實也有好處，指將襪褲放進雪櫃可令它不易「起毛粒」，變相延長襪褲壽命，「這樣的操作可以延長穿着次數，是保養妙招」、「新買的打底褲放在冰箱冷凍較不容易抽絲」。

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