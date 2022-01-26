瘋傳比堅尼短髮正妹竟是1子之母！網民：老公上輩子拯救地球了吧

怎能想像眼前的短髮正妹竟然是1子之母！台灣PTT討論區最近瘋傳1名身穿紅色比堅尼的短髮正妹照片，不但樣子甜美，身材亦都十分厲害，完美程度令網民驚訝。網民們很快就認出相中人其實是1子之母「梁梁」（IG：lwl_221），早年已經不時被人將照片轉載至討論區，成為被瘋傳的常客，近日亦都宣布已經懷上第2胎。網民們都直指，由於梁梁不論樣貌及身材都十分理想，感嘆「老公上輩子拯救地球了吧」。



「梁梁」的照片在討論區上流傳，被認出是1子之母後令人感嘆她的丈夫上輩子一定是拯救了地球。（IG「lwl_221」圖片）

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