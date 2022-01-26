男友帶小三睇美式足球遭鏡頭拍下斷正　正印睇直播揭發出軌即分手

偷情被直播至全國也看到也算是成就？美國1名男子日前瞞着女友，偷偷與小三入場觀看「國家美式足球聯盟」（NFL）季後賽，沒想到兩人甜蜜相擁的畫面被場內鏡頭拍下，4K畫質近鏡更即時直播至全國「斷正」。觀看直播的正印女友揭發事件後憤而在社交帳戶向一眾好友宣布分手，更大數男友罪行，「他是偷食慣犯，每天都在撒謊」。事件引來網民熱議，不少NFL球迷也紛紛轉發。



男子瞞着女友，偷偷與小三入場觀看「國家美式足球聯盟」（NFL）季後賽，沒想到甜蜜相擁的畫面被場內鏡頭拍下，令觀看直播的女友當場發現。（Twitter圖片）

相關帖文於美國時間23日上載，事緣當地1名男子向女友訛稱跟好兄弟入場觀看「國家美式足球聯盟」（NFL）季後賽，實則卻是與小三偷情順道睇波。以為能瞞天過海之際，男子與小三相擁觀賽的一幕竟被球場內的鏡頭捕捉，更被近鏡直播至全國。

在家觀看賽事直播的正印女友看到畫面才得知被騙，其後不少同樣看到直播的親友也紛紛傳來截圖通知或關心她。她於是決定在個人instagram上發布限時動態，宣布與男友分手，「我們不再在一起。我一向很少分享私人事，但我的手機訊息已被『轟炸』，雖然很感謝大家傳給我，但我現在再也不想看到這張照片了」。

正印揭發男友出軌後，即在instagram發文宣布分手，又怒斥男方是「偷食慣犯」。（Twitter截圖）

女子憤怒指，男友是個「垃圾偷食慣犯」，而畫面旁邊的女子則是第三者，直斥男友每天都在撒謊，「他當時向我發誓，說今次是兄弟睇波之旅。他還跟我說，早就跟該名女生斷絕聯絡，但顯然只是另一個謊言」。

女子的限時動態引來網民瘋傳，更被網民製成迷因圖（meme），不少NFL球迷也轉發討論，「笑死，這傢伙直接被抓到，還用4K畫質播出去」、「他支持的隊伍在季後賽輸很慘！就像他的感情一樣」、「經過這次，小三應該開始懷疑要不要繼續在一起了」。

Lmao this dude was caught in 4K at the game with his side chick. Two L’s in one day. pic.twitter.com/6qSRrCvdTN — NFL Memes (@NFL_Memes) January 22, 2022

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