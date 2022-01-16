揭丈夫外遇即離婚　小三竟上門挑釁　正印發現女兒名字由來嬲到震

網民常稱呼對愛情不忠的男士為渣男，但台灣竟有1名人夫，連「渣男」兩字也不足以形容其惡行。有女網民發文哭訴，指發現丈夫出軌後，便帶着2歲女兒提出離婚，未料小三得知離婚消息後，竟直接「踩上門」到兩人的家中。而丈夫下意識的1句，更令樓主驚覺對方竟以小三的名字為女兒命名，生氣直呼男方是「爛人」。



有人妻發文哭訴，指最近發現丈夫出軌，小三其後突然現身於他們家中，丈夫下意識說出女方名字，人妻才發現女兒與小三的名字一模一樣。（資料圖片）

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樓主在台灣「匿名公社」發文，指她早前發現丈夫外遇便準備離婚，希望取得2歲女兒的撫養權。雖然離婚協議仍在處理，小三竟急不及待到兩夫婦的家中「踩場」。丈夫在小三入屋時下意識叫出其名字，令樓主大感崩潰，「這時我才發現，我丈夫把女兒的名字取跟她同名！」。

得知事件的全貌後，樓主既憤怒又悲傷，「這是多噁心的操作，怎麼會有人把自己親生女兒取跟外遇對象同名？是怕叫錯被發現？還是？」。她直言目前只想盡快逃離「爛人」丈夫，並幫女兒改名，「希望能永遠不讓她知道自己生父曾做出的這種糟糕行為」。

人妻既憤怒又傷心，指現在只想盡快離婚，並且替女兒改名。（《太陽的後裔》劇照）

帖文一出，大批網民亦大罵該名出軌人夫「爛到掉渣」，紛紛留言直斥「這噁心人也太欺人了！」、「太誇張了，離婚後小孩子快改名」。網民又指出命名一事反映男方早在女兒出生前便與小三在一起，建議樓主狠下心找更多證據才離婚，好讓男方賠更多錢，「所以還沒生女兒前就有了，悲憤沒必要，早點脫離就對了」、「還沒有離就先讓他們逍遙，找徵信業者拿到更多證據，至少也讓他們先賠點錢丟個臉」。

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女網民Shauna在抖音分享影片，指近來感覺到丈夫有點不對勁，以為他跟以前的第3者翻撻，遂在家中裝設隱藏攝影機，結果發現影片中的小三正是自己認識了4年的閨密。（TikTok影片截圖）