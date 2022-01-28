診所咁裝修再加「呢一幕」嚇窒病人　網民睇相都心寒：以為停屍間

你有見過這樣的診所擺設嗎？近日一名女網友發文表示，自己來到一間很不溫暖的診所，讓她一進去就感覺「毛骨悚然」，照片曝光後，立刻引來大批網友熱議。



這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文表示，來到一間一點都不溫暖的診所……

有冇見過診所咁裝修？點圖放大瀏覽原文同診所照片▼▼▼

+ 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「讓陪診的人毛骨悚然，連病人自己都覺得像是在XXX。」從照片中可見，診間內空蕩蕩，只有一張病床靠在牆邊，加上病床鋪著白色「棉被」，讓人一眼望過去就覺得格外冷清。

貼文一出，隨即掀起網友討論，紛紛直呼「不知道的以為要助念了」、「好不吉利呀」、「好冰冷的感覺」、「還以為安寧了」、「不好意思，我第一眼看以為是停屍間」、「肅然起敬的感覺」。不過也有網友表示，「老診所」、「傳統的診所，都用磁磚，好清掃永保光亮」、「診所不是都這樣嗎」、「至少環境清潔度不錯」。

【延伸閱讀】婦科診所恐怖怪談：慘遭13嬰靈纏身多年 打畀阿媽先知驚人秘密（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 59

【延伸閱讀】病人突無法呼吸 X光片驚見「鬼手」掐頸抓胸 台醫生證真有其事（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 18

延伸閱讀：

彩券行店員曝中獎秘訣 結尾惹眾人爆笑：很派！

「出門吸收貝多芬」正妹打卡笑翻眾人 網吐槽：打莫札特疫苗壓驚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】