人妻想回娘家食團年飯卻驚得罪奶奶　呂秋遠：你是結婚，不是被賣

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話嗨，這位從光緒年間穿越來現代的姊妹。關於這兩個問題，在民國時期還是存在的，畢竟除夕只能在一個人的家裏過，總不能有分身術，到了這一天，總得要選擇。過去這個問題不是問題，因為夫家就是你家，但是，時代畢竟已經不同，總是有些人會有些不同的想法，我們就來談談你的問題。

而這兩個問題，都可以回歸到這個哲學問題：「我是誰、我在哪、我在做什麼」。

你不知道你是你爸媽的女兒，不是你公婆生養的童養媳、你也不知道你只是住在你跟先生共同的家，並不是賣給婆家、你更不知道你沒有義務要滿足任何人的要求，包括情緒勒索。我問你，不回婆家，你公婆為什麼就會提出離婚？就算要離婚，也是你先生提，你又不是跟公婆結婚，為什麼要在乎他們會不會提出離婚？爸媽為什麼要跟公婆吃飯？你家跟夫家，什麼時候變成了一家？你爸難道是你公公失散已久的兄弟，你媽難道是你婆婆久未謀面的妹妹？

你的主體性在哪裏？你為什麼就只是想要討好婆家人，卻忘了照顧自己，跟自己的家人？

台妻怕返娘家團年飯得罪婆家導致家變，向呂秋遠求教庛如何處理。（資料圖片）

你明白了這一點，你就知道怎麼處理這兩個問題了。

1.除夕要說什麼話來討好公婆？

我知道，你是為了要讓你先生好做人、婚姻好過活，但是，你願意付出多少代價？你討好他們，你會快樂嗎？或者，為什麼你要讓你先生好、讓你的婚姻好，而不是讓自己好？你的好，又是什麼好？委曲求全算不算好？

如果你還是覺得，忍一時風平浪靜，退一步家庭平安，反正不過就是那天晚上而已，沒什麼了不起，那就稱讚公公老當益壯、婆婆風韻猶存、小姑風華正盛、先生生龍活虎，開口閉口就是吉祥話，他問什麼你都說婆婆您好就好，他罵什麼你都說婆婆您說的是，這樣就過關了。

但是，以後要你孟宗哭筍、黃香溫席、老萊娛親，你就不要在那邊覺得太委屈。忍得過一天，就應該要忍得過一世。

2.可以在娘家過年嗎？

當然可以，你先問自己。不可以的理由是什麼？如果你只是要討好先生、公婆而已，那麼你爸媽、你自己又算什麼？我會建議你，想跟誰過就跟誰。因為你如果已經被定位成逆媳，除夕在婆家也是逆媳；你就算回娘家，也就是扣一分而已，而對於一個已經零分的人來說，負分一點也不重要。

你可以跟你先生協商，往後輪流過，這年他來你家、隔年你去他家，或者乾脆各過各的。你結婚，不是出嫁，你爸媽還是你爸媽，並沒有變成陌生人，否則以後誰願意結婚？畢竟，沒有人會願意，結婚就不能跟家人過除夕，不是嗎？

喔，我忘記了，你先生沒有功能。如果你不想要，想離婚要趁早，你沒有非要一起到老。

這位姊妹，你的問題，其實不是除夕的問題。你要大家都好，最後就是你自己不好。更何況，你有一個近乎失能的先生。如果公婆就是要你卑躬屈膝，你就要讓他們看到媳婦的驕傲，知恥近乎勇，無恥近乎神勇，在這種惡劣的環境下，早離早開心、早黑早享受，這是千古不變的話。

最後，請代替我向大清國的珍妃問好。 喔，不對，她已經被婆婆推下井了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）