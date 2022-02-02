去未來外家拜年被要求封6萬台幣利市　台男驚：結婚禮金多個零？

以後輩的身份去拜年竟然也要封利市？有台男在討論區上發文，指與女友是高中同學，新年時打算到對方家中拜年，不料女友竟要求他封6萬台幣（約1.68萬港元）的利市給她家人，至於她自己「包給我6000就好」（約1680港元），令台男覺得女友及家人「飛禽大咬」，又擔心這到底會不會是女友父母的測試，「那以後結婚聘金會不會多個零？」。



台男在討論區上發文，指新年打算到未來外家拜年，但卻被要求封大利市給未來外父外母。（GettyImages）

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台男在Dcard討論區上發文，提到女友來自鄰市，去年到她家吃飯期間有說過希望在2年內結婚，所以打算到她家拜年。他上載的對話截圖提到，女友確認他將會於年初一下午過來拜年之後，就建議男友買她媽媽喜歡的士多啤梨及生果禮盒，台男亦表示沒有問題。不過之後台女又提到「你初一會包紅包給我爸媽嗎？」，台男於是問「要包嗎？該包多少阿？」，女友回答表示「我媽說，希望你包66000啦，比較吉利，包給我6000就好」。台男看到數字之後感到驚嚇，問女友「66000？你確定？」，她於是說「對啊，差不多都是這樣的吧？」。

台男質疑「不知道為什麼她父母會這樣要求紅包」，思考是不是對他的測試，但認為叫價60000元太過誇張，擔心未來結婚時女友父母要求的禮金會多加1個零，變成60萬元（約16.8萬港元）。

台男擔心，如果這次封了6萬元利市給女友父母，未來禮金就可以要上60萬元。（資料圖片）

不少網民都認為事件情節太過誇張，「要是我就直接跑了，沒結婚都好意思開口了，結婚後還得了？」、「嚇死人，還沒結婚就這樣了，是我的話，我會快逃」、「這是什麼吸血家庭？嚇壞我了！」。另外亦有留言提到，就連女友的語氣都十分之理所當然，「還說給她6000『就好』，好像你本來就應該給的，給6000還虧待她了」。最後有網民突破盲點，認為女友父母「大概對你不滿意，想逼退你吧？拿得出來以後就變ATM」。

（Dcard討論區）

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