利市｜阿媽想封$50老竇話$20就夠　父母過年前陷冷戰阿仔感為難

利市要封多少錢從來都是深奧的問題！有網民在討論區上分享，指父母因為農曆新年的利市銀碼爭執，更在過年前進入冷戰。網民一般認為，如果樓主爸爸是經濟支柱，難免覺得「好似割忽肉咁」，但利市代表祝福，「係好事」，可以派利市其實也是福氣。



有網民在討論區上發文，指父母因為利市錢的問題而陷入冷戰。（示意圖 / 資料圖片）

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樓主在香港討論區上以「過年封幾多錢利是都要嘈交」為題發文，指早前爸爸換新鈔回家之後，問媽媽「做咩今年要換咁多錢」，認為今年不會有人拜年，他們亦不會到其他人家中探訪，「點解都仲要換咁多錢用嚟包利市？」。媽媽回應指，即使今年的利市錢用不完亦可以預留作下年使用，「利市都係封定，唔使去到真係要派嗰陣又唔夠或冇利是喺身」。

不過在樓主幫手入利市的時候，爸爸不斷在旁邊碎碎唸，「話唔使封50蚊，全部封20蚊都夠」。最後媽媽忍受不住，父母因為利市錢的問題而爭執了起來。樓主慨嘆，過年都是希望大家開心，「點解樣樣嘢都要咁計較？」，又指父母其後均沒有出聲，似是進入冷戰。

樓主表示，父母兩人在新年前進入冷戰。（GettyImages）

網民留言有不少都支持樓主媽媽，「唱定錢封唔哂都無嘢㗎，不過銀碼有異議就要傾下囉」、「年年利市都係封定先㗎啦」、「唱多咗封多咗咪下年派囉，我都係咁，冇乜好嘈」。不過亦有人認為應該要體諒爸爸，「就咁睇，呢個老竇的確係小家又太得閒，但可能佢有苦衷」、「派嗰個當然可以好疏爽，難為封嗰個大出血，而家又唔係好環境過人」、「齋派無得收，你阿爸『哎哎聲』係可以理解，好似割忽肉咁，不過錢派咗去搵得返，而且新年派利市代表祝福，又代表結咗婚曬幸福係好事，唔好諗咩幾多錢啦，我都未有呢個福份去派」。

（香港討論區）

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