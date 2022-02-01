虎年│30歲仔被阿媽催婚鬥嘴超爆笑　阿媽出奇招扮觀音　阿爸1句KO

【虎年2022／拜年問題／幾時結婚？】「你年紀唔細了，幾時結婚啊？」農曆新年到，單身的你又要被親戚年經問題轟炸了！內地1名有30歲男子近日被母親連環催婚，他不滿問題重重複複，爆氣瘋狂回嘴，最後母親要扮觀音令兒子閉嘴，卻被路過的爸爸一句「K.O.」，引來網民爆笑。



「你幾時結婚？」是拜年最令人頭痕的問題之一。（《家有囍事》畫面）

內地近日廣傳內地男子與母親因催婚問題針鋒相對的片段，片段開首母親即問已年屆30歲的兒子何時結婚，「快過年了，你也想我們家有喜事，辦個婚禮什麼的」，兒子則回覆「那妳可以考慮二婚啊」。

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母親仍未心息，追問兒子到底想幾歲結婚，「到了吃飯的時候就要吃飯，到了適婚的年齡，就要結婚！」兒子隨即回嗆：「像你這麼說的話，是不是到了平均年齡，我就應該去死啊？」

面對兒子接二連三反駁，母親終使出終極絕招，取出道具裝成觀音下凡，問兒子：「你為什麼不結婚？」結果兒子秒閉嘴，但路過的爸爸忍不住對扮成觀音的母親說：「我有時候覺得妳很荒謬！」母親隨即「破功」大笑，被一句「K.O.」。

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片段於網上廣傳，大部份網民都讚母親太有才「媽媽為催婚也真是盡心盡力」、「老媽太有才」、「笑到肚子疼啊」、「雖然，是排好了劇情、說好了情節。不過，這個戲他演出還不錯，我給87分」。

亦有網民分享自己如何回應催婚，「我跟媽媽說，如果我要結婚，你以後就沒家用了，你考慮清楚，我媽就閉嘴了」。也有網民笑言，「媽媽如果考慮幫兒子找個男友，兒子應該不會不結婚」。