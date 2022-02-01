湖南護士回鄉遇老翁暈倒　風雪中跪地救人　網民：平凡中見真情

每逢農曆新年，許多內地市民都趕着回鄉過年。最近網上瘋傳1段影片，1名女護士獨自駕車途中，見到1名伯伯被其他車撞倒後昏迷，她立即下車查看，發現伯伯已沒有呼吸和心跳，她立即在風中跪下，奮力地替伯伯做心肺復蘇，終令他恢復意識，送院後情況穩定。事發時該名正從湖南省長沙市駕車返響，其義勇舉動獲網民一致讚好！



1月28日，湖南省長沙市1名護士回鄉途中路過交通意外現場，1名老翁暈倒並失去知覺，她立即上前救人。（微博影片截圖）

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該名好心女護士名叫劉春桃，事發上周五（1月28日）晚上，她獨自駕車從長沙回鄉過年，長途跋涉9個小時，駛離高速公路後便看到路邊有人群聚集，並有1名伯伯躺在地上，她見狀立即停車，並上前詢間情況。

劉春桃向在場維持秩序的民警透露自己是護士，在湖南省第二人民醫院任職，民警告知伯伯較早前被車撞傷，已沒有心跳和呼吸。她聽罷便立即跪地施救，先清理伯伯口腔內的分泌物，再進行心肺復蘇法。經過2輪胸外壓後，伯伯吐出一口血水，不久便重新有呼吸，並輕輕捉住護士的手。

劉春桃在救護車抵達現場前，一直蹲在伯伯身旁觀察情況，同時安慰着對方，直至救護人員到場後，她才放心開車離開。伯伯被送往醫院接受手術，目前病況穩定，而劉春桃得知伯伯平安無恙後，終於放下心頭大石，她事後憶述在救人時，由於有風雪，路邊的途人輪流為她撐傘，故她身上完全沒有被淋濕，讓她很感動。

救人的片段在網上熱傳，不少網民均留言稱讚女護士。「風雪中救人，好感人」、「平凡中見真情」、「堅持下救了老人一命，偉大的白衣天使」。

（綜合）

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