女乘客欲跳橋輕生　的士司機察覺異樣鎖車門　兜風半個鐘苦勸救人

的士司機每天接載數以十計的乘客，安全將他們送到目的地就是首要任務，內地四川省1名司機日前接載女乘客到江邊大橋後，對方拒收找續之餘，卻顯得精神恍惚，一問之下得知女乘客打算跳橋輕生。司機見情況危急，在關鍵時刻鎖上車門，並載着女乘客到處兜風，幸好經30多分鐘勸說開解下，女子終打消了自殺念頭，司機成功救一命。



女乘客乘坐的士到江邊大橋，司機發現她心情低落且精神恍惚，一問之下得知對方打算輕生，遂載着對方兜風開解，終成功救一命。（微博影片截圖）

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事發於四川省南充市順慶區，1月2日上午，年約30歲的女乘客獨自乘坐的士到江邊大橋，下車時她向司機支付100元車資，但拒絕收回找續的零錢，司機察覺不妥，加上看到對方精神恍惚，便出於關心問乘客「怎麼了」，不料女乘客竟如實回答指自己想跳橋自盡，並準備開門下車。司機聽後立即鎖上車門，又開車離開大橋，至少先讓對方遠離危險的地方。

的士司機在其後的30多分鐘，一直載着女乘客「遊車河」，又不停開解對方，得知乘客原來因為家人身患重病，身心疲憊而打算一了百了。在交談間，司機又知道女乘客家中還有小朋友和父母，故就此加以游說，最終開車途徑濱江大道、北湖路等城市地標美景後，成功讓女子放棄了輕生的念頭。

女乘客最後在公園下車，司機本想退還車資，但乘客堅決不收，並非常感謝司機的窩心舉動。

（綜合）

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