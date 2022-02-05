母女被殺│嫰媽中槍亡、出生2天B女遭丟落冷河　兇手竟是女嬰生父

太冷血！美國日前發生令人心寒的母女被謀殺案件，疑犯竟是寶寶的生父！美國孟菲斯警方日前調查1宗懷疑失竊車輛時，意外發現27歲女子丹妮爾（Danielle Hoyle）的屍體，她頭部中槍當場死亡。當地傳媒指，丹妮爾剛誕下女嬰，未料女嬰出生不足2天，母女竟雙雙遇害，警方指女嬰生父、丹妮爾25歲男友伊莎貝爾（Brandon Isabelle）已承認引誘丹妮爾到僻靜地區，開槍射擊她頭部後，再將女兒抱出，掉入附近密西西比河的冰冷河水中。當局仍未交代疑犯行兇動機，但判斷女嬰已經死亡，會努力尋找其遺體。



警方盤問下，女嬰的生父承認將出生僅2天的女兒丟入密西西比河中，警方相信女嬰已死亡，正設法尋找其遺體。（警方圖片）

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美國多間傳媒報道，年輕媽媽丹妮爾在周一（1月31日）才誕下女嬰肯尼迪（Kennedy Hoyle），曾在facebook分享迎接新生命的喜悅，「我整個早上都在等他們帶她到我身邊」，未料她只抱女兒1天半就出事。

周二（1日）晚11時，孟菲斯警方巡邏時追查1輛疑似被盜車輛，意外揭發這宗悲劇。警員當時駛經1個僻靜地區，發現路邊有輛雪佛蘭私家車，駕駛座一側的玻璃窗被打破，警員發現登記證上的車主是丹妮爾，便聯絡她的家人，惟家人反向警方指丹妮爾下午6時帶着女嬰離家去醫院後，一直沒有任何消息。大約15分鐘後，警方在私家車附近發現女屍，懷疑就是丹妮爾本人，屍體頭部中槍，當場證實死亡，但卻不見女嬰蹤影。

警方隨即發布全州警報，追查女嬰下落，其後在一度在附近的沃爾瑪超市停車場垃圾箱內，發現屬於女嬰的汽車安全座椅，但沒有女嬰下落。警方後來鎖定女嬰生父伊莎貝爾與案有關，案發當天更是他的25歲生日，他被警方帶走調查後承認將丹妮爾引誘到僻靜地區，其後朝她頭部開槍，將她留在路邊就離去。伊莎貝爾更大爆自己將女嬰從車上抱下來，帶到附近的密西西比河流域，將出生僅2天、重6磅的親生女掉入冰冷的河水中。

警方已拘捕女嬰生父伊莎貝爾，他承認殺女友後將女兒丟入河中。（警方圖片）

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丹妮爾的母親坎貝爾 （April Campbell）接受當地傳媒訪問，稱女兒很善良，從不會麻煩到別人，她還有1名10歲女兒莉雅（Riyah）。原本長孫女能當姐姐非常興奮，沒料到與媽媽陰陽永隔，現在「她能做的只有哭着說想要媽媽」。警方判斷女嬰被掉入寒冷的河流後已經死亡，坎貝爾希望警方能盡快找回孫女遺體，好讓安排母女的葬禮，又形容自己一定要看到孫女的遺體，才能確認她真的離開了。她炮轟女兒的男友，如果不想照顧孩子，大可以從她的人生中消失，「你不必傷害她」。

警方未交代伊莎貝爾行兇動機，現時他被控一級謀殺罪、嚴重綁架罪，其中綁架罪上，警方懷疑他曾篡改及偽造證據，現已將他還押監獄。由於當地天氣惡劣，警方在周四一度暫停搜索，但強調待天氣好轉會繼續尋找女嬰的遺體。

（綜合）