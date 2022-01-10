男子與女友綁架分居妻　虐待6天逼口交割手指燒傷口　被捕控多罪

美國發生駭人的綁架虐待案！美國男子威爾遜（Justin Wilson）與女友艾摩爾（Nicole Elmore）於去年除夕持槍綁架威爾遜已經分居的妻子，在被綁架的6天之間，她曾經被迫為威爾遜口交，拒絕後被兩人在蒙眼下割斷手指並火燒傷口止血，她的身體亦有其他地方曾經被火燒傷。威爾遜的妻子一度被打至失去意識，最後趁機逃脫前往醫院求助。威爾遜及艾摩爾被警方以多條控罪拘捕，包括綁架、傷人及性侵害，兩人否認控罪後不准保釋須繼續還押。



美國男子威爾遜及女友艾摩爾綁架威爾遜已經分居的妻子後，在6天內不斷毆打及性侵對方。（GettyImages）

綜合外媒報道，威爾遜及艾摩爾於去年除夕晚上約7時半至8時半之間，突然出現在受害人位於紐約州富爾頓縣格洛弗斯維爾（Gloversville）的家，以槍威迫受害人登上1部深色運動型多用途車（SUV）的後座，而且要面朝下。受害人憶述經過約45分鐘的車程後，車輛終於停了下來，發現自己被帶到1間相信是屬於艾摩爾的可移動房屋，被毆打一輪之後就被鎖進1間有1隻鬥牛犬的房內。

被綁架期間，受害人在屋內曾被迫脫去衣服然後蒙住雙眼，被火燒手部前臂、胸部及背部，亦曾被要求清潔房屋，包括散落在不同地方的狗籠。威爾遜曾強迫受害人為他口交，但指她做得不夠好，於是將她的手放在一個平面，割斷她的右手尾指，並以火燒傷口止血。及後受害人繼續被虐待，包括以球棒毆打及性侵。

受害人最後趁威爾遜下車的時候逃走，坐上的士到爺爺的家求助。（GettyImages）

直至第6天，受害人被命令上車，車輛行駛約45分鐘之後，到達格洛弗斯維爾的某處。由於威爾遜下車進入某間屋內，令受害人終於有機會可以逃走，於是她立即跑到1個的士站並前往爺爺的家，再由爺爺帶她到醫院及報警。

紐約州警方於7日就案件發出公告，指威爾遜及艾摩爾皆被控1級綁架、1級傷人及1級性侵。警方表示他們在6日下午5時許接到醫院報告，指有職員現在治療1位疑似綁架受害人的成年女性。

警方又提到初步調查已經確定兩人與受害人認識，將受害人拘禁於當地小鎮柏斯（Perth）數天，其間毆打及性侵受害人，受害人直至6日才能逃脫。警方指他們於格洛弗斯維爾1個單位內拘捕威爾遜，艾摩爾則在格洛弗斯維爾1部停泊在停車場的車上被捕。2人於柏斯鎮法庭提堂，其後還押富爾頓縣監獄，不准保釋。

（綜合）