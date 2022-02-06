老闆大派1000元利市　貪心男被踢爆拎幾封　成班同事被迫承受後果

俗語常說「貪字得個貧」，有人就因貪心間接令同事有所損失。有打工仔於網上分享一件新年難忘事，指出公司其中一名老闆為人闊綽，每年年初四都會到辦公室向每名員工大派1000元利市，「你識得呼吸同埋有心跳就有份㗎喇」，惟上年有名男同事貪得無厭，拿了一封又一封，令老闆不滿，致今年利市銀碼大幅「縮水」至只有500元。他批評該名貪心同事「搞寸咗個party」，卻於去年8月離職，讓留下的同事承受後果。



打工仔於網上分享一件新年難忘事，指出老闆每年年初四都會向每名員工大派1000元利市，惟上年有名男同事貪得無厭，拿了一封又一封，令老闆不滿。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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fb專頁「辦公室日報」近日分享該名打工仔的投稿文章，他指出每年過農曆新年，每名員工除有開工利市，有名闊綽老闆更會大派1000元利市，「呢個傳統好似話係公司盤古初開已經有，你識得呼吸同埋有心跳就有份㗎喇」，可惜去年發生一件事，令1000元利市的傳統從此改寫▼▼▼

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去年有名貪心同事多度混入人群中拿利市，老闆認出其綠色口罩，立即明言「後生仔，做人唔可以咁貪心㗎喎！我認得你個口罩，你應該拎咗2至3封」，有資深同事隨即上前解圍，老闆最終沒追究，亦沒拿回派多了的利市，不過其後聽聞「老闆個心係唔高興嘅，仲考慮今年唔會再上嚟派利市」。

今年年初四，老闆照樣按傳統派利市，但就一改以往派利市方式，改為將利市交給部門主管，再由主管分派給下屬，拿了利市的人須於名單上簽名。投稿者無奈說，「本來開開心心派利市變到咁系統化，已經搞到冇乜氣氛㗎喇，拆開利市一睇，銀碼仲縮咗水由$1000變$500，唔知關嗰位男同事嘅事，定係關經濟唔好嘅事」。

他指出，貪心同事當時被上司狠狠地責罵一番，「點知條友仲嬉皮笑臉話玩下之嘛，覺得老闆唔會認到三層樓百幾人，佢完全唔覺得羞恥」。這也未算「最谷氣」，他表示貪心同事去年8月已離職，雖說老闆並非「奉旨」派1000元利市給員工，「但係你已經搞寸咗個party啦！」，他不滿要讓留下的同事承受後果。

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