清潔工婆婆嚴冬僅穿短袖工作　女子拎厚褸利市欲送贈　網民讚有愛

新年新氣象，過年更是一家人團聚的日子，但1名慈雲山慈樂邨的女住客近日發文，指昨（1日）在垃圾房看到1名清潔工婆婆僅穿着短袖衫，擔心她在嚴冬下工作太辛苦，便衝上樓拿1盒團年飯、數件厚褸和利市，打算送給婆婆，不料回到樓下卻得知對方已經下班。雖然準備好的東西未能送出，但樓主這份心意獲網民大讚，欣賞她非常關心身邊的人。



慈雲山1名女住客昨（1日）看到清潔婆婆只穿短袖上衣工作，她立即回家拿大褸、利市和裝好團年飯，本打算送給婆婆，不料下樓時已找不到對方。（資料圖片）

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樓主在facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，表示昨日路經屋邨垃圾房，看到1名清潔工婆婆在嚴寒下，仍只穿着短袖上衣，「我見佢好辛苦，又要推住垃圾車」，便立即趕回家，弄了1盒團年飯，並拿2、3件厚褸和利市，打算跑回去送給婆婆。

樓主在帖文呼籲，希望其他住客若看到婆婆上班便請告知她，務求將禦寒衣物等送給對方；樓主的善心引來大批網民讚好。（資料圖片）

不過，樓主回到垃圾房附近後，便找不到清潔婆婆的身影，保安員表示她已經下班，故樓主在帖文呼籲，「大家如果聽日見到佢可唔可以同我講聲，我想拎啲禦寒衣物畀佢」，又窩心地呼籲網民，「希望大家新年快樂之餘，希望有需要人士都可以得到幫助」。

不少網民留言大讚樓主的暖舉，「好善心，祝福妳一家人身體健康」、「大家要發揮互助互愛精神，多啲關心身邊嘅人」、「能力上做到便做，支持！」；亦有居住多年的住客表示，原來婆婆是水上人，禦寒功力超出一般市民，但也欣賞樓主樂於助人的善心，「我住咗8年都係見佢着短袖衫，佢之前係水上人所以放心，我都見慣見熟，我之前都驚佢凍，呢個婆婆好勤力亦都唔會偷懶」。

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