陰道拭子？印度女生被指檢測呈陽性　遭技術員訛稱陰道採樣性侵

新冠肺炎肆虐全球，採集樣本檢測方法有多種，包括深喉唾液、鼻腔和咽喉合併拭子、肛拭子等方法，但印度竟然爆出有技術員替女病人做檢測時乘機性侵，極其可恥！案發於2020年，當地23歲女生做完咽喉拭子檢測後結果呈陽性，1名30歲實驗室技術員要求她回實驗室，訛稱做「陰道拭子（Vaginal Swab）」進一步確認。女生對於私處被「採樣」後感奇怪，問兄長有沒有這樣檢測方式，終揭發事件。經歷年半審訊、12名證人上庭後，法官判技術員強姦及意圖侮辱婦女或刑事暴力罪成，重判入獄10年。
事件發生於馬哈拉施特拉邦，2020年7月，當地正應對第二波疫情大爆發，有商場逾20名員工要接受檢測。當全部員工完成咽喉拭子採樣後，其中23歲女生是商場確診職員的密切接觸者，收到實驗室30歲技術員Alkesh Ashok Deshmukh聯絡，指其檢測結果呈陽性，要到中心作進一步檢查，需做陰道拭子採集陰道樣本。
據悉女生按指示接受了陰道拭子採樣，後來中心通知她的檢測結果呈陰性。女生在接受私處採樣後已感奇怪，詢問兄長有沒有聽過要從私處採樣，兄長馬上向醫院查詢，發現根本無這種採樣方式。當地傳媒更指，該技術員其後用電話發「令人反感的信息」給女生，她隨後到警署報案。
Deshmukh在2020年7月30日被捕，被指控強姦及意圖侮辱婦女或刑事暴力，經歷近1年半審理，其間共 12名證人上庭。法院日前判罪成，重囚10年，並處以1萬盧比（約1040港元）罰款。
（綜合）
2021年5月，印度疫情失控，當場曾出現屍體集體火葬情況▼▼▼
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