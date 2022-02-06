陰道拭子？印度女生被指檢測呈陽性　遭技術員訛稱陰道採樣性侵

新冠肺炎肆虐全球，採集樣本檢測方法有多種，包括深喉唾液、鼻腔和咽喉合併拭子、肛拭子等方法，但印度竟然爆出有技術員替女病人做檢測時乘機性侵，極其可恥！案發於2020年，當地23歲女生做完咽喉拭子檢測後結果呈陽性，1名30歲實驗室技術員要求她回實驗室，訛稱做「陰道拭子（Vaginal Swab）」進一步確認。女生對於私處被「採樣」後感奇怪，問兄長有沒有這樣檢測方式，終揭發事件。經歷年半審訊、12名證人上庭後，法官判技術員強姦及意圖侮辱婦女或刑事暴力罪成，重判入獄10年。



印度女生收到實驗室技術員通知指其檢測呈陽性，要做陰道拭子進一步確認，她在私處完成採樣後發現有異，詢問兄長後揭發事件。（示意圖／Getty Images）

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事件發生於馬哈拉施特拉邦，2020年7月，當地正應對第二波疫情大爆發，有商場逾20名員工要接受檢測。當全部員工完成咽喉拭子採樣後，其中23歲女生是商場確診職員的密切接觸者，收到實驗室30歲技術員Alkesh Ashok Deshmukh聯絡，指其檢測結果呈陽性，要到中心作進一步檢查，需做陰道拭子採集陰道樣本。

現時世界多地做檢測都是以咽喉拭子及鼻腔拭子採樣。（資料圖片）

據悉女生按指示接受了陰道拭子採樣，後來中心通知她的檢測結果呈陰性。女生在接受私處採樣後已感奇怪，詢問兄長有沒有聽過要從私處採樣，兄長馬上向醫院查詢，發現根本無這種採樣方式。當地傳媒更指，該技術員其後用電話發「令人反感的信息」給女生，她隨後到警署報案。

Deshmukh在2020年7月30日被捕，被指控強姦及意圖侮辱婦女或刑事暴力，經歷近1年半審理，其間共 12名證人上庭。法院日前判罪成，重囚10年，並處以1萬盧比（約1040港元）罰款。

（綜合）

2021年5月，印度疫情失控，當場曾出現屍體集體火葬情況▼▼▼

親屬穿着防護服參加葬禮。據路透社報道，在印度北方邦首府勒克瑙，4月的6天裏，僅當地規模最大的一個新冠專屬火葬場Baikunthdham，火化的遺體數量就達到了官方報告的同期整個城市新冠死亡人數的兩倍。而該市還有另一個新冠專屬火葬場。（路透社）