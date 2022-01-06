印度牧羊少女失蹤　慘遭3男輪姦勒死棄屍森林　驗屍再揭曾被姦屍

熟悉的面孔竟有禽獸一面，令人防不勝防。印度16歲牧羊少女去年12月23日到田野放羊後失蹤，親友後來在森林內發現少女屍體，全身赤裸染血、身上有咬痕及頭頸有傷。由於兇案現場留下1條內褲，警方據此搜索成功拘捕3名疑犯，其中1人未成年，3人輪姦少女後將她勒死，疑犯本身和少女認識，聲稱當時醉酒。驗屍報告揭發更多恐怖真相，少女的生殖器上有多達30道傷痕、全身佈滿抓痕及瘀傷，更揭發疑犯殺人後曾經「姦屍」，細節令調查案件的警司形容為「一生從未見過如此可怕的事」。印媒指當地律師協會已表明不會替3名疑犯辯護。



印度1名牧羊少女放羊時失蹤，後來被揭遭姦殺棄屍森林。（示意圖／Getty Images）

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事發於拉賈斯坦邦本迪（Bundi），當地1名16歲牧羊少女去年12月23日失蹤，少女原本和2名朋友一同去田野放羊，中途說想獨處一下，2名朋友離去後通知少女父母。不過，少女久久未有回家，父母聯同親友展開搜索。

本迪警方表示，親人們最終於Kalakunwa 村附近森林發現少女遺體，她全身赤裸且染血，身上有咬痕、頭、頸有傷，疑被姦殺。警員在兇案現場發現1條相信是疑犯的內褲，成為重要線索。警方動員了200名警員及警犬隊夜間搜查，警犬成功追蹤氣味，找到27歲疑犯比爾（Sultan Bheel）的住處，他及62歲疑犯Chotulal Bheel 被捕。比爾作供時爆出還有第3名疑犯，警方隨後拘捕第3人，他是未成年男性。

首2名疑犯在附近耕田，和慘死少女相熟。比爾稱自己當時飲醉，在附近捉住少女，再帶她到附近的森林輪姦。少女當時威脅要告訴父母，他們先用石頭猛砸她頭部，然後拿圍巾勒死她。

警方在驗屍報告發現更多恐怖真相，少女死前被自己所穿的杜芭塔（傳統服飾）綁實，遭輪姦途中被勒死，生殖器有多達30道傷口，全身佈滿抓痕和瘀傷。更可怕的是，少女死後仍被疑犯姦屍。警方確認3名疑犯均有強姦少女，其中姦屍男子是比爾，擬控以謀殺、保護兒童免受性侵法中的強姦罪、銷毀證據等，少女屍體已轉交家屬。調查警員查看驗屍報告也大吃一驚，稱是首次看到如此殘忍的作案手法，負責案件的警司Jai Yadav形容：「我一生從未見過如此可怕的事。」

當地傳媒指，本迪律師協會表明，成員不會為3名疑犯辯護。當局派官員慰問家屬，並提供了50萬盧比（約52,418港元）的經濟援助。

（綜合）