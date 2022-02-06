13歲仔房內燒炮仗　閃現火光冒煙超驚嚇　阿爸衝入房即時打一餐

香港嚴禁燃放炮仗煙花已數十年，但農曆新年多區仍上演民間「煙花匯演」，部分燃放地點接近民居，場面非常「牙煙」。內地部份地區在新年期間准許放煙花，相關的意外不時發生。近日江西1名13歲少年在房內點燃炮仗（爆竹），因未能及時撲熄而令炮仗在房內炸開，火光閃現及大量濃煙冒出，幾乎釀成火警。少年的父親發現後大怒，即時衝進濃煙滿布的房間內打罵兒子，相關片段曝光後，網民紛紛怒斥涉事父子「智商堪憂」，直言家庭教育及面對意外的處理方式皆有問題。



13歲少年在房內點燃炮仗，幾乎釀成火警，父親發現後大怒，即時衝進濃煙滿布的房間內打罵兒子一番，引來網民熱議。（九派新聞影片截圖）

事發於農曆年廿九（1月31日），居於江西的13歲少年在家中看到1個紙袋，打開查看後發現是賀年炮仗，一時貪玩下拿到房間「研究」。由於炮仗體積較大，少年打算將點火的引線逐個分開，以便可以多放幾次，不過部分引線卻纏在一起，而且太粗太硬，以致他難以用蠻力扯斷。

少年於是想到，先以打火機點火，想把引線過於粗硬的部分燒斷，再以手拍熄火種並分開引線。詎料一點火，引線便快速燃燒，直接點着炸藥，導致炮仗於房間內劈裡啪啦地爆炸起來。少年不知所措，只好即時將炮仗丟於地上，雙手抱頭捲在床上躲避，只見炮仗在書桌旁邊閃出不少火花，房內瞬間滿布灰黑濃煙，場面驚險萬分。

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這時父親聞聲揭發事件，怒極的他待炮仗燃盡後，即時衝進仍彌漫着硝煙的房間內，將兒子按於床上打罵一番，其間更掌摑兒子。父親事後表示，兒子已經13歲，必須就事件教訓一番，「不然（他）不長記性」，又指屋裏至今仍還有硝煙味道。

事發片段曝光後，不少網民直斥涉事父子「智商堪憂」，有人認為少年行為極危險，即使被教訓也無可厚非，「13歲，是該長長記性了，處理不好可就是火災了啊」、「幸虧沒把房子點燃，打一頓都算輕的」、「如果5、6歲，這樣幹也還罷了；13歲，扯不斷鞭炮繩時拿火來點，這不止是淘氣，智商也是堪憂啊」。

片段曝光後，不少網民直斥涉事父子「智商堪憂」，認為家庭教育及面對意外的方式皆有問題。（九派新聞影片截圖）

也有大批網民批評涉事父親處理不當，而且教育方法出現問題，直斥意外發生全因他沒有收好危險物品，而且事發後只顧打罵孩子出氣，而非將少年即時帶離危險環境，「正確做法應該是立刻把孩子拉出客廳，檢查有無殘留火屑，立刻開窗通風，才去客廳揍兒子，然後再檢查一下房間的有害氣體散了沒，最後讓兒子自己給收拾乾淨拖乾淨地板」。

13歲仔考試成績差 阿爸摷書包驚見手繪本草綱目 網民狂讚有前途



雖說求學不是求分數，不少家長也非常緊張子女的學業成績。內地1名父親發現13歲兒子期末成績欠佳，打算翻找兒子書包發掘令其分心的原因，沒想到意外發現1本手繪本，內裏全是兒子畫的草藥圖畫及相關資料，才得知兒子對中醫藥及繪畫有興趣。不少網民看過繪本也大讚兒子繪畫天分極高，繪本猶如「現代版本草綱目」，認為他日後定能在中醫界或藝術界有一番發展，然而父親卻坦言，自己同樣學過畫畫，但因學歷不高，為了生活只能打工賺錢，故目前還是希望兒子以學業為重。



13歲少年王平凱因考試成績不佳，意外被爸爸發現書包內藏有手繪草藥圖冊，父親在社交平台分享事件後，引來網民討論。（紅星新聞圖片）