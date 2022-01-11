15歲少女升降機內兩度遭強吻　勇父衝入𨋢怒打變態男獲網民大讚

子女永遠是父母心中的無價寶，一旦遇上困難或危機，爸媽們也會盡力協助。俄羅斯近日發生父親勇救女兒的事件，1名15歲少女乘搭升降機時不幸遇上色狼，兩度遭對方強吻，幸好她奮力反抗並及時逃出。父親得知事件後亦立即衝到升降機，將變態男拉出狂打一番以作教訓，閉路電視曝光後獲當地網民瘋傳討論。



15歲少女乘搭升降機時不幸遇上色狼，兩度遭對方強吻，幸好她奮力反抗並及時逃出。（閉路電視片段截圖）

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事發本月2日晚上約10時，身穿白衣的15歲少女於俄羅斯蘇爾古特（Surgut）1大廈乘搭升降機，𨋢內另有1名黑衣男子。男子自入𨋢後一直盯着少女看，表情甚為怪異，之後更靠近嘗試與少女說話，並突然壓向對方身體強吻，少女即時退後並舉手阻擋。

即看事發過程：

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怪男見電梯仍未到達樓層，竟伸手將少女一擁入懷再次強吻，嚇得少女急急反抗。幸好升降機門及時打開，少女見狀即奮力將男子推開並逃出。男子見未能得逞，數秒後便若無其事般打算關上𨋢門，這時1名身穿藍色外套的男子出現，原來他正是少女的父親，得知女兒遇險後即跑進升降機一拳怒毆色狼，之後又將男子拉出狂打一番泄忿，其間更將拖鞋遺於𨋢門旁邊。

少女的父親得知女兒遇險後，即跑進升降機怒毆色狼，之後又將男子拉出狂打一番泄忿。（閉路電視片段截圖）

外媒報道指，當地警方於1月3日以涉嫌企圖強姦將27歲色狼拘捕，正進一步調查案件。而事發過程的閉路電視片段曝光後引起網民關注，不少人批評被捕男子行為惡心，大讚少女的爸爸打得好，看得大快人心，又慶幸少女能及時逃離升降機，否則後果或不堪設想。

（綜合）

搭𨋢要小心！杭州去年亦發生類似案件，有女子凌晨回家時，遭1名赤膊男子尾隨入𨋢，竟演變成一場恐怖猥褻事件！從曝光的閉路電視畫面可見，赤膊男突然熊抱女子亂摸，肆意用嘴在對方臉上又吻又磨，幸好𨋢門打開時女子剛好遇到同事，最終才逃過一劫。女子稱當時赤膊男威脅她「動就弄死你」，更對想救她的同事謊稱自己是他的老婆，雙方只是在吵架。警方隨後拘捕赤膊男，他報稱自己醉酒後起色心才犯案，事後被行政拘留。網民質疑事件已屬強姦未遂，「拘留個15天就放出來嗎？那下次還敢」。



赤膊男和羅女一同進入升降機，羅女嗅到對方滿身酒氣，初時已很擔心。（微博影片截圖）