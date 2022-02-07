Dirty Team醫護憂感染不敢見親友　盼恢復抗疫津貼補償高風險工作

本港新冠肺炎疫情嚴峻，消息指本港今日（2月7日）新增614宗新冠肺炎確診，再創2年疫情以來新高，初步確診亦連續2日突破300大關。醫療系統承受巨大壓力，醫護疲於奔命，有自稱Dirty Team醫護發文大呻，Omicron疫情爆發以來，因擔心感染而只好租住酒店，亦不敢與家人朋友見面，承受極大壓力，惟醫管局未有如疫情初期提供資助或津貼，認為局方應恢復為在高風險範圍工作的醫護提供津貼及額外休息日作為補償。



有自稱Dirty Team醫護發文大呻，第五波疫情爆發以來同事疲於奔命，惟醫管局未有如疫情初期提供資助或津貼。（資料圖片，非當事人）

「我哋香港醫護真係不被重視。」該名自稱於Dirty Team內工作的醫護投稿至facebook群組「公務員secrets」，大呻第五波疫情爆發以來一直承受巨大壓力，因擔心有感染風險，一直不敢與親友見面，「每日嘅生活就係返工返工返工同返工，壓力大，又唔敢見朋友唔敢見家人」、「HA（醫管局）唔係一路都話好着重員工嘅心理健康㗎咩？你哋個心靈綠洲吹得好好㗎，但HA有冇關心過Dirty Team工作嘅同事呀？」。

樓主指有同事為減低風險自費租住酒店，惟醫管局未有如疫情初期提供津貼，認為局方未有關心同事的工作情況，「一啲Allowance（津貼）都冇，連租酒店嘅錢都冇。做完Confirmed case（確診個案）都焗住要返屋企瞓覺，真係遲早有醫護群組」。

樓主認為醫管局未有關心同事的工作情況，批評局方「孤寒」，令同事市氣低落。（資料圖片，非當事人）

樓主又認為，在北大嶼山醫院香港感染控制中心工作的醫護同事情況更嚴峻，「山旮旯地方有時想Ventilate（發泄）一下都唔得」，建議醫管局應恢復為在高風險工作的醫護提供額外福利的安排，包括緊急應變特別津貼、特別租賃津貼及每兩周可獲一日額外休息日。

他狠批醫管局對醫護非常「孤寒」，影響同事士氣，「明明香港政府咁有錢，但對醫護就孤寒到咁，仲邊有人肯同你賣命？其實唔係香港醫護不被重視，講到尾最後都係我哋香港市民不被重視，同心抗疫？簡直係笑話」。

不少網民也對醫護的工作壓力感同情，「喺香港做醫護真係慘，辛辛苦苦咁抗疫，做高層嘅拍個手請魚蛋燒賣食就當打氣；呻幾句就俾啲涼薄嘅人鬧返轉頭」、「疫情下受風險最大係佢哋，資源津貼就長期唔夠，畀畀下就縮到cut 埋」。

醫管局於2020年初推出緊急應變特別津貼，至去年8月宣布停止，僅為緊急調配往指定工作地點的合資格員工提供「特定工作津貼」，如北大嶼山醫院香港感染控制中心。（資料圖片）

醫管局於2020年初推出緊急應變特別津貼，當時指為執行高風險職務的員工表達感謝和認同，而每日的津貼金額為有關員工基本薪酬的20%或500元。而特別租賃津貼則為在高風險範圍或監察病房工作，並有臨時住宿需要的員工而設，津貼為每日定額500元。

至去年8月1日，醫管局指因疫情相關工作已恆常化，而公立醫院的服務亦大致回復正常，經檢視後決定停止3項臨時人力資源措施，分別為緊急應變特別津貼、特別租賃津貼及額外休息日，並於同日推出「特定工作津貼」，發放給緊急調配往指定工作地點的合資格員工，如北大嶼山醫院香港感染控制中心。

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