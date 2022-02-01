今年派利市會縮水？網民稱疫情下向保安清潔工加碼：佢哋都辛苦！

新年又到，一下樓可能已有「誠懇的目光」跟你拜年𢭃利市！有港媽發文稱疫情下各行各業大受影響，因而詢問大家今年派利市時會否收緊縮水，有網民就回覆指會一如以往，甚至有人稱派給相熟的保安和清潔工，會加碼至100元，「覺得佢哋疫情下仲辛苦」。



有港媽發文稱疫情下各行各業大受影響，因而詢問大家今年派利市時會否收緊縮水。（資料圖片）

有港媽在親子王國討論區發帖，問「今年大家打算封幾錢利市畀樓下保安？」，她指受疫情影響，很多行業大受影響，不知會否令大家收緊派利市的金額。

網民都表示，沒有刻意「縮水」，派利市金額會跟往年一樣，視乎相熟的程度，如果是自己座頭保安會派2封50至100元。（《愛回家之開心速遞》劇照）

不過大部分網民都表示，沒有刻意「縮水」，派利市金額會跟往年一樣，視乎相熟的程度，如果是自己座頭保安會派2封50至100元，其他人則會封10至20元。有人亦表示會按對方表現而定，「如果未見過，淨係新年先出現嘅就$10x2」、「我見早更同中更座頭好努力清潔，平時又有計偈，昨晚封咗100」、「樓下嗰個平時早晨HELLO都唔打，呢排見到我就四萬咁口」、「完全冇見過，新年先撲出嚟嘅，我做得出只講句『新年快樂』」。

有網民就表示疫情下反而「加碼」，會向相熟的保安、大廈清潔工及酒樓侍應派多些，「人頭數量唔算多，我畀得開心」、 「覺得佢哋好辛苦」。

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