快速測試陽性可乘的士到急症室　司機狠批醫管局：我哋神功護體？

本港疫情急速惡化，昨日（7日）有多達614宗確診，初步確診亦有逾600宗。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在昨日的疫情記者會上表示，如果市民在家中經快速測試對新冠肺炎呈陽性，可以乘的士到急症室。有關言論引起市民討論，特別是的士司機們更在網上批評醫管局「腦殘」，認為說法未有理會他們的安全，更可能再次引爆的士群組，認為染病人士應該由救護車接送，又引用法例指可以合法拒載懷疑感染新冠肺炎的乘客。



醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片／鄭子峰攝）

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李立業在疫情記者會上被問到有關病人求醫安排時回應指，會建議市民在家中快速測試呈陽性後，使用最快捷及最少人接觸的方法前往急症室，最理想的交通方法是可以有自己的私家車，否則的士亦都可以，方法必須是點對點，不應途經其他地方。

有關說法引起的士司機在網上群組猛烈批評，直指的士司機會變成傳播媒介，「講呢句都白癡，真係大吉利事傳染畀司機，下個乘客上車一樣中招，跟住再返屋企惹到周圍都係，屋企人再走出街惹到周街都係，咁咪即係唔斷尾囉」。另外亦有人直言醫管局說法矛盾，「當初（第三波）新發茶餐廳嗰時就話的士司機群組，即時捉晒啲的士佬去強檢先可以開工」，現時卻要的士司機接載懷疑染疫人士。

的士司機們對於醫管局表示懷疑染疫人士可以乘坐的士感到憤怒。（示意圖 / 資料圖片）

他們又提到「司機都係人」，保護裝備只有口罩，「唔好彩車到個帶病毒者，所有損失都係司機連帶自己家人都受到影響，正常人都諗到！講就容易！叫講嗰個做返幾轉先講！」、「當的士司機做完個客，咁應唔應該照樣收工返屋企呢？如果真係中咗，分分鐘會傳埋畀啲屋企人」。不過亦有人表明願意接載懷疑染疫人士，「我車無問題，佢唔好當我係密切接觸者然後要我隔離就可以」。

有的士司機表明，現在遇上乘客要前往醫院就會立即要求對方下車，「懷疑佢有傳染病導致車輛受污染無法繼續營業，踢佢落車係合法」，即使對方可能是到醫院上班亦都會拒載，「唔理佢，反正去醫院就踢落車」。有人則引用案例，指有的士司機曾懷疑乘客有可傳染的皮膚病而拒載，但最後還是被判拒載罪成，須要罰款及停牌。

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