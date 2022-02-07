多區千人排隊檢測有人等6小時　市民望知實時情況　陳肇始咁回應

【強制檢測／社區檢測中心／排隊】Omicron加Delta襲港導致本港疫情大爆發，今日（2月7日）便新增了614宗確診，另初步確診亦有逾600宗，是疫情2年以來新高。因應確診個案幾何級上升，多區都有大批巿民需要強制檢測，檢測中心、採樣站連日都大排長龍，高峰期有逾千人排隊，有巿民要輪候6小時才能檢測，苦況引起全城關注。

有網民認同檢測有助找出隱形患者，但更多人批評政府勞民傷財，感嘆「日排夜排，香港人生存為排隊……」、「香港人時間原來咁唔值錢」。亦有網民質疑，為何政府未能在網上實時公布檢測中心等候時間，讓有需要檢測的人預知情況，以免冒着寒風等候，「無病都等到變有病」。

居民埋怨要大排長龍檢測，食物及衛生局長陳肇始表示，已要求檢測承辦商增加人手及檢測儀器，亦會增設室內檢測站。



多區都有大批居民需要強制檢測，檢測中心、採樣站連日都大排長龍，有居民更要輪候6小時才能檢測，引起全城關注。（資料圖片）

「排隊、排隊、排隊」，是近日不少香港人每日寫照。第5波疫情大爆發下，多區場所都納入強制檢測，檢測中心、採樣站名額供不應求，巿民唯有冒寒冒風有大排長龍等候，例如慈雲山社區檢測中心今午就有600至700人排隊等候檢測，人龍長達500米，當中約七成是長者；而日前元朗安興遊樂場檢測站更有人稱等候6個小時才能檢測，絕對是耐力與意志的考驗。

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市民為了檢測而排隊大半天，引來網上熱論。有網民認同持續檢測有助找出隱形患者、切斷傳播源，理應配合政府公布而前往檢測，一盡巿民義務；但有更多網民批評政府安排不當、勞民傷財，感嘆「日排夜排，香港人生存為排隊……」、「咁排法，沒檢都排病」、「香港人究竟做錯啲咩？」、「香港人時間原來咁唔值錢」。

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不少網民質疑為何政府不在網站實時公布各檢測中心、採樣站輪候時間，讓需要檢測的人有預算，「好似醫管局（公布急症室輪候時間）咁，list晒咁多區啲檢測中心等候時間畀人睇啊嘛！」但有網民回應，「睇到又點？睇到都係要排隊」、「你排啫，又唔係高官排」、「檢測中心入面都踢晒腳，邊個得閒去update？」、「窮人就用時間換錢喇」。

面對居民大排長龍檢測，食物及衛生局長陳肇始表示，已要求檢測承辦商增加人手及檢測儀器，亦會增設室內檢測站。衛生署衛生防護中心今午則在記者會指，會研究調整強制檢測日期及時間，以及加開窗口等，以減少人流。