365日生日顏色一覽　2月8日棗紅色代表體貼　日網民：準過星座！

不論是生肖、生辰八字還是星座，都證明了自古以來，不論是東西方，都非常看重每個人出生的時間，認為出生的時間會影響一個人的個性甚至是命運。
在日本的推特上有人便推出了一年365天每天對應的顏色，並附上每個顏色所代表的意義，大家快來看看自己生日是什麼顏色吧！
2月頭主要以紫、桃紅色系為主，日期較接近的顏色也會較相似……（點圖瀏覽全部365天生日專屬色及其含意）▼▼▼
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可以把表中的顏色所代表的意義，與自己的個性相比較，許多網友表示這甚至比星座還準！
也有很多人在看到這張表之後，幫它當作自己的幸運色，也會運用在平常的穿搭裡面。
沒想到顏色還有分這麼多種，名稱也如此的多樣化吧！就像花語一樣，每個顏色也有自己的顏色語，你覺得準嗎？
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