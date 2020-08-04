超準！日本心理學家詳解8種坐姿代表意思　男女腿張開原因大不同

人們總是口是心非！從臉部表情、手勢到腳部等肢體動作甚至口頭禪，都會在不經意中洩露真心。行為心理學助你識破人心的祕密，讓你不再看走眼，無論管理、談判、戀愛、交友都事半功倍！

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「當他正與你高談闊論家中情況時，眼神卻老是往右上飄，表示有可能正在說謊！」、「經常脫口說出『反正……』的人，通常不夠愛自己，容易自暴自棄！」……這一類的心理解析不但有趣，也可以幫助自己了解當旁人出現類似的小動作時代表什麼意思。日本心理學家澀谷昌三在《圖解行為心理學》 一書中，運用眾多心理學理論與應用心理學技巧，以及腦神經科學的最新發現，將難以看穿的人心和未說出口的祕密，都化為清晰易懂的歸納分析，助你看穿人心，擁有精準識人的好眼力！

腳的動作騙不了人

與人接觸時，第一眼看的應該是臉，其次是手，很少會看到腳。大多數人也不會注意自己的腳，因此，腳經常顯露出潛意識中真正的心情。換句話說，腳或腳尖的動作容易表現出人的真心，很難騙得了人。對話時，膝蓋或腳尖若是對著對方，表示對對方有好感，或對談話興味盎然。相反地，膝蓋或腳尖若是偏離對方，則表示拒絕對方，或對談話興趣缺缺。

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來源：漫遊者文化《圖解行為心理學》作者／澀谷昌三

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：腳的動作騙不了人！心理學家解析【8種坐姿】代表的意思】