檢測排足數小時　市民帶電腦椅坐住等　網民力推呢款「排隊神器」

本港第5波疫情持續爆發，今日（11日）新增1325宗確診，初步陽性個案逾1500宗，各區檢測中心及流動採樣站連日來都大排長龍，「今日排咗幾耐」已成大家閒談話題。網上流傳一張照片，只見有輪候檢測人士坐在一張有輪電腦椅上，自在地看手機，被網民大讚「很有準備」，紛紛推薦大家預備這個「排隊神器」。



有輪候檢測人士坐在一張有輪電腦椅上，自在地看手機，被網民大讚「很有準備」。（FB「西環變幻時」圖片）

有網民將照片分享至facebook群組「西環變幻時」，一名全身黑衣、戴鴨嘴帽的男子安穩坐在1張有輪電腦椅上，單手托着手機觀看，似乎神態自若，與其他久站數小時的市民形成對比。

不少網民看完照片都大讚「好醒」，比帶備摺椅更好，「膠摺椅要起身，佢兩條腿郁一郁就得，無影響打機」、「正！就係咁排隊嘅態度先正確！」，甚至稱如果有連枱的電腦櫈就更好，「一路返住工」；有人就感嘆「香港人真係慘」，只得苦中作樂，「睇咗好好笑，但諗深一層，其實市民好慘」、「當你見到條龍，就會覺得好正常」。

網民推薦另類排隊神器：

但有網民就問「張櫈之後仲要唔要」，擔心在檢測中心繞場一週後，會沾上病毒，「攞返屋企有人就立即想到辦法，稱可「 平讓返俾龍尾啲人又賺一筆」，亦有人建議另類「神器」，包括組隊推一張移動病床，「輪住嚟瞓」，或者有輪便椅，「解決埋去廁所需要」。