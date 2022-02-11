網民列港人排隊進化史　買樓花變買口罩、做檢測　呢幕最經典

本港第5波疫情持續，各區都有大批居民需要檢測，導致各檢測中心及流動採樣站大排長龍，動輒需排數小時才能完成檢測。「排隊」常被視為港人最擅長本領之一，有網民就盤點出各個年代的經典排隊時刻，包括80年代起買樓花、到搶購iPhone、演唱會門票，直至疫情下排隊買口罩、輪候檢測，苦笑稱排隊是每一代港人的「集體回憶」，更指超強颱風山竹吹襲後，市民仍守規矩等候乘搭港鐵上班最為經典。



近日大批市民排隊做檢測，有網民列出歷來港人大排長龍的經典時刻，稱「香港人排隊進化史」。（網傳圖片）

近日檢測輪候時間成為市民最關注的事情之一，網絡上就流傳一張「香港人排隊進化史」圖片，顯示各個年代港人獻出耐性、時間去排隊的物件，包括90年代排隊買樓、換快餐店公仔，到2011年起排隊買iPhone並掀起炒賣潮，直至近年疫情下則「進化」至買口罩、檢測及剪髮，引起一眾網民共鳴。

港人對於排隊的耐性絕對是「世界級」，以下就列出這些年來各個排隊經典場面：

1.排隊輪水：

60年代，香港時有制水問題，家家戶戶拿着膠桶排隊取食水，在街上不時都能看到「水桶陣」，香港人學識排隊，或許就是從取水開始。

2.排隊買樓：

自80年代至今，每逢樓巿興旺，樓盤開售都吸引大批巿民排隊做業主，甚至「手襪黨」、「飲管黨」等排隊集團，其後改為抽籌賣樓，但仍會吸引大批巿民輪候排隊揀樓。

3.排隊換麥當勞公仔

90年代，麥當勞推出換購限定卡通人物玩具優惠，引來排隊熱潮，最經典必是1998年推出的史諾比Snoopy世界之旅系列，28日內每日換一款，不少人甚至通宵排隊換購。

4.排隊搶iPhone

2011年，蘋果公司推出手機iPhone 4S，吸引大量果迷到位於中環國際金融中心通宵排隊，有人至帶備露營帳篷等，由當年開始排隊搶購iPhone已變成一年一度盛事，直至近年蘋果公司在首日大量派貨，排隊買機的風光不在。

5.排隊為子女小一自行派位交表

自從推行「小一自行分配學位」，家長可向心儀官津小學遞交申請表，到每年交表日，傳統名校外都必現等候交表的長長人龍。

6.颱風吹襲後排隊入港鐵站

2018年，超級颱風山竹吹襲後，因巴士未恢復運作，巿民卻要正常上班，導致各區交通大混亂，只能靠港鐵上班。當年沙田站就出現「世界級」的排隊場面，數千人在站外及新城市廣場輪候搭港鐵。

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7.排隊買網紅飲品

2018年，內地網紅茶飲店喜茶首間香港分店登陸沙田後，首日吸引數百人排隊，開店第二天依然有數以百計人士排隊，估計要3小時才可買到飲品。不過自2020年開始，其香港分店紛紛結業，目前全港只餘銅鑼灣時代廣場分店及K11分店。

8.排隊買口罩

2020年初，新冠肺炎疫情籠罩香港，本港防疫物資短缺，人人爭購口罩，甚至通宵達旦排隊輪購。

9. 排隊追星

90年代，四大天王劉德華、張學友等舉行演唱會，必定引來歌迷通宵排隊買飛，「黃牛黨」亦開始出現，但香港樂壇早幾年風光不在，直至人氣男團MIRROR面世，通宵排隊追星的境況再現。

9.排隊檢測

本港疫情大爆發，各區都有大批居民需要強制檢測，各檢測中心、流動採樣站大排長龍，動輒需排數小時才能完成檢測。