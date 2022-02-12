網紅白癡公主一換髮型「突然變靚」震撼網民：竟然有啲似關之琳！

台灣網紅「白癡公主」以搞笑無厘頭的風格屢獲大批粉絲，頻道擁有154萬人追蹤，一直以來都是以招牌「妹妹頭」出鏡的她，近日透露自己已經封印該造型7個月，並曬出一張自拍，換上新髮型的她搖身一變成為氣質女神，吸引眾多網友朝聖，紛紛直呼太正了！
白癡公主過去幾乎都以妹妹頭及長直髮的造型亮相，不過半年前她開始將瀏海留長，8日時她也在IG曬出一張自拍寫下「好奇妙的感覺啊，我已經沒有妹妹頭7個月了，撐過過渡期，加油啊～」只見畫面中她頂著大波浪長髮，將瀏海梳成半屏山造型，搭配她一雙招牌大眼及燦笑，楚楚動人的模樣瞬間電暈大批粉絲。
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白癡公主罕見展現成熟韻味，照片曝光後立刻引起關注，更釣出一排籃勾勾驚艷大讚「超美」、「太漂亮了吧」、「正到瘋掉欸」、「好好看」、「超美的，濃濃的女人味」。
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網友更是一面倒留言「沒有妹妹頭完全可以，以前到底在不自信什麼」、「國際巨星了吧」、「痴痴這個髮型好好看，很有氣質」，此外也有不少人表示，「有點林志玲的感覺」、「有鄧紫棋的FU耶」、「更像關之琳了」、「有點像劉香慈」。
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