白癡公主自細被嘲身材「波瀾不驚」　霸氣回男同學：對啊我就是扁

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-28 09:00

台灣網紅白癡公主最初以惡搞迪士尼配音成名，她不避諱自嘲是上圍A減的「貧乳界女神」，接受「COSMOPOLITAN.COM」專訪時表示，從學生時代起就經常被嘲笑身材。後來心境轉變，令她正視自己身體，也不再自憐自哀，甚至將自己視為平胸女孩發言人，高喊：「我就是小奶怪，那又怎樣。」激勵女孩們更勇敢愛自己，拍攝雜誌時更展現自信性感姿態。

【相關圖輯】白癡公主遭移花接木登上Pornhub 截圖令網民爆笑：合成得很自然!

+ 4 + 4 + 4

白癡公主分享，小學五、六年級時打閃避球校隊，就有男同學嘲笑她：「不能再讓她接球了！已經扁掉了，沒辦法再扁了！」原本她很生氣，但後來轉念一想，既然他們想這樣子開玩笑，她也開玩笑反擊，於是就說：「對啊，我就是扁啊，都已經扁過了又沒關係，反正我的強項就是接球。」認為與其被嘲笑，不如每次都自己提出來；到了國中，全班都知道她是平胸怪，她也變得不是很在乎大家的眼光，就當作朋友之間的打鬧好笑，也不會覺得是霸凌。

+ 2 + 2 + 2

現在成為網紅，免不了要承受酸民攻擊，白癡公主說：「如果被攻擊，其實最難過的是我的家人，不過幸好媽媽會叫我不要想太多，我不是不care，只是不想再提起，事情過了就算了。」並分享強心臟名言：「走心就輸了！」認為：「身為公眾人物要有被批評的心理準備，雖然這不是每個人都可以做到，但受到打擊就是要更往前衝啊！不然很容易失去拍片的初衷。」

↓↓↓扮鬼扮馬網民爆笑！點圖放大看更多白癡公主IG搞笑照片↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

小甜甜懷孕四個月 首曝孕肚網驚喊：「肚子好大喔」

傳債務解決1億、吳宗憲出2億幫忙？澎恰恰吐實情

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】