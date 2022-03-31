玄彬孫藝珍超甜婚照曝光　重溫8個小秘密　40歲前結婚願望成真

玄彬、孫藝珍自去年公開戀情後，一直低調交往，直至今年2月初宣布婚訊，今日（31日）舉行世紀婚禮，並公開2張超甜婚紗照，兩人牽手掛上幸褔笑臉，羨煞旁人。原來1982年出生的玄彬早已透露，希望在40歲前成家立室，結果在39歲之時就宣布迎娶同齡女友孫藝珍，令網民不禁感嘆「在對的時間遇上對的人」，幸好接拍了2人定情劇《愛的迫降》，願望終能成真。雖然被封為「韓國四大公共財產之一」的玄彬即將封盤，粉絲們「玄太太們」一齊來重溫玄彬的8個小秘密。



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玄彬2003年參演電視劇《保鑣》正式在熒幕出道，撇除2011年為期21個月的兵役，出道19年只演出過12套電視劇，不算多產，但卻創造不少電視劇的傳奇紀錄。不過這位韓國一線男星私生活相當低調，不似其他藝人開設個人社交帳戶跟粉絲互動，連最基本的facebook或Instagram都沒有，要認識他的小秘密就只能從訪問中尋出珠絲馬迹。

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