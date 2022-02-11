Omicron後新災難？印度神童新預言或爆另1危機：未來20年日子難過

【印度神童預言2022】全球受Omicron、Delta等新冠肺炎變種病毒夾擊，疫情嚴峻未知何時見曙光，印度神童阿南德（Abhigya Anand）於2月8日發布的最新預言影片指出，未來20年人類將會面臨非常多困難，又預言恐會爆發另一危機，即食品安全問題會徹底改變人類，甚至可以摧毀人類和其他動物基礎，人類需反思現在的生活環境。



印度神童阿南德（Abhigya Anand）於2月8日在YouTube發布最新預言，引用古印度的經典經文「Subhashita」提醒人們反思現在生活環境，特別是食物安全問題。（Conscience YouTube）

印度神童阿南德（Abhigya Anand）於2月8日在YouTube發布最新預言，引用古印度的經典經文「Subhashita」提醒人們反思現在生活環境，特別是食物安全問題，「我們今日面臨許多不同問題，其中一個是饑荒，另一個是缺乏優質食物，我的意思是，我們今天食用的食物，實際上都對我們的健康不利」，因不論人們如何努力，得到的始終不是純淨食物。

阿南德特別提到改變基因的食物，稱「如果說在接下來幾年裏有什麼東西可以徹底改變人類，並且可以摧毀人類和其他動物基礎的，那將是對植物和其他動物基因的操縱」。他解釋，要多留意食品本質是否安全無虞，是否含有害成分，若忽略問題根本，會成為人類健康最的殺手。

阿南德又強調，食物安全比鑽石等收藏品更重要，因飢餓時能救人一命的是食物，健康食物則可以保證個人健康，而金錢無法保證讓人不生病，呼籲要從長遠看。

阿南德另預言，未來20年將面臨非常多困難，「這些年將非常具有變革性，這些變化甚至在我們想到之前就會發生，因此我們必須適應信息空間，必須通過時刻保持教育來適應這種轉變步伐」。

Omicron出現是好兆頭？預言疫情2023年5月後結束



新冠肺炎疫情方面，印度神童阿南德之前曾表示，2021年12月第二周開始會看到更大浪潮，新冠疫情快速發展，不久將來還可能會出現幾波疫情，對歐洲、美國等地區影響深遠，封城等措施亦會出現。

至於近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。他形容，Omicron是醫治未來新冠病毒的「苦藥（bitter medicine）」，並預言疫情將在大約1年多後，即到2023年5月之後結束。

印度神童阿南德對疫苗有以下憂慮▼▼▼

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近日引起全球憂慮的Omicron，阿南德卻認為是疫情大流行結束的開始。（影片截圖）

印度神童預言亦受質疑



不過，阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。