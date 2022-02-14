停課｜教育局停面授課延長2周　家長籲直接停到3月底：都未必返到

【學校停課／停面授課／小學／中學／呈分試】本港疫情持續爆發，今日新增2071宗確診，初步陽性個案更有約4500宗，再創第五波疫情新高。教育局今日（14日）決定延長學校停面授課2星期，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校），將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日。

消息一出即引來家長、網民關注，有家長批評教育局「唧牙膏」式公布停面授課安排，指目前疫情不樂觀，估計2星期後肯定未解決，「一嘢停到3月尾啦」。亦有家長認為延長停面授課是意料中事，形容疫情「真係令人擔心」。



教育局宣布，全港學校將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日。（資料圖片）

Omicron及Delta變種病毒襲港下本港疫情連日高企，中學、小學及幼稚園原計劃農曆新年假期後可復課，惟隨着第五波疫情惡化，教育局上月底宣布延長停課至2月21日，而教育局今日（2月14日）決定再延長暫停面授2周，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）將繼續暫停面授課堂及校內活動至3月6日。教育局也決定取消小六第二次呈分試，本年度小六學生的中一派位組別，將根據其小五下學期及小六上學期由學校向教育局呈報的校內成績決定。

延長停面授課消息引來家長、網民關注，不少家長認為，教育局應直接宣布停課安排延長至3月底，而非每14天公布令他們時刻猜測何時復課，「一嘢停到3月尾啦。又等你2星期後再公布咩」、「仲等咩？」、「14 又14」、「2個月都未必返得啦」、「我覺得3月6都未必返到學」。亦有家長表示，延長停課是意料中事，「取消好過要佢地返學」，又形容疫情「真係令人擔心」。

有家長預計在疫情影響下，未來2個都難以復課。（資料圖片）

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