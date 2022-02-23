疫苗通行證｜9情況豁免！經商場返家返工要符2條件　外賣點先得？

【疫苗通行證／豁免／安心出行／跨家庭聚會／599f規定表列處所／商場／食肆】政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、所有食肆等都需要接種疫苗，並使用「安心出行」作記錄。連日來有網民關注若住所連接商場，未打針者是否無法回家？

政府公布，在「疫苗通行證」安排下，所有進入或身處指明處所的人士，均須符合新冠疫苗接種要求，但有9類情況可獲豁免，當中經過商場進入住所或工作地點可視作合理辯解、買外賣則獲得豁免。不過，經過商場是否豁免，仍要視乎是否目的僅為回家或上班，和是否會順便購買其他東西等。



政府將於本月24日推行疫苗通行證，屆時進入商場、超市街市、髮型屋、所有食肆等都需要接種疫苗。（資料圖片）

政府目前將社交距離措施收緊到最嚴厲，公眾地方限聚令人數由4人收緊至2人、髮型屋納入須關閉的表列處所，直至「疫苗通行證」推出後再重開，屆時會要求進入者須完成接種疫苗，而目前亦禁止2戶以上跨家庭聚會。至於本月24日實施的「疫苗通行證」，將擴大覆蓋商場、百貨公司、街市市集、超市、宗教場所等。

消息一出即引起網民熱論，關注何謂跨家庭、子女探望父母是否被禁止、照顧者定義是什麼、工作場所是否涵蓋在內，以及若住所連接商場，未打針者是否無法回家等。

政府公布，在「疫苗通行證」的安排下，所有進入或身處指明處所的人士，均須符合新冠疫苗接種要求，以下9類獲豁免情況除外：

（1）12歲以下的兒童；

（2）持有「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（豁免證明書）人士；

（3）純粹購買或領取外賣食物或飲料；

（4）純粹交付或領取物品；

（5）進行必需的修理工作；

（6）接受疫苗接種、診治或指明檢測；

（7）接受必要的政府服務；

（8）參與法律程序；或

（9）具合法權限或合理辯解等情況

食物及衛生局副秘書長蔡傑銘被問到執行初期會否有酌情，他只說不是希望透過執法行動令市民接種疫苗，「打疫苗對自己、對家人好，亦是社會責任。等同帶身份證，帶一個（疫苗接種）證明是好簡單的事」，又多次強調「接種疫苗不是好艱難的事」。

蔡傑銘另提到，商場、百貨公市、超級市場、街市市集等會列入「被動查核處所」，處所負責人須確保員工符合接種疫苗要求，但市民毋須主動出示接種紀錄，惟「好似要帶身份證一樣，帶住疫苗接種紀錄」。