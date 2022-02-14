妻信教拒行房10年　聞教主性侵8女知受騙　向夫狂道歉下場仍超慘

能成為夫妻是千世修來的緣分，應好好珍惜，否則恨錯難返。台灣新北市1名女子，婚後信奉韓國「萬民中央教會」，認為性行為是不潔事，開始拒絕與丈夫行房，夫婦關係漸漸轉淡。直到女子知悉教主因性侵8名女信徒被判刑，才驚覺一直受騙，事後積極向丈夫傳露骨情話企圖挽回婚姻，例如「你的巨棒我已經10年沒使用了」等，惟仍無法重修舊好，新北地院最終裁決准許2人離婚，全案仍可上訴。



根據新北地院判決書，丈夫阿偉（化名）控訴妻子小鳳（化名），婚後3年開始信奉韓國「萬民中央教會」，每天晚餐後就去教會參與禱告會，幾乎都是深夜11時以後才返家，又主張性行為是不潔行為，不願意與他行房，並經常說他需要悔改、潔淨；小鳳甚至把日常現象當成神蹟，若他用科學方法解釋，就會被指責罪孽深重，種種壓力之下，他罹患恐慌症，在醫生建議下於2017年底搬離住所。

阿偉續說，他搬走1年多，「萬民中央教會」教主李載祿於2018年因為性侵8名女信徒被判刑15年，小鳳這才清醒並向他表示悔改，惟阿偉最終仍決定申訴離婚。

小鳳則辯稱，婚後兩人感情融洽，信教期間雖然有參與教會聚會，但會以家庭和丈夫為重，又稱從來沒有因為宗教做出不理智行為。至於分房睡覺一事，小鳳說因為丈夫左手臂有長年痼疾，雙方才決定分房，自言沒有不願意發生親密關係，反斥責丈夫因為婚外情才搬離住所。

不過，新北地院調查阿偉與小鳳對話紀錄，發現女方曾傳送「我近10年的青春都給萬民了」、「我在萬民的洗腦改革與長期精神的恐嚇，我的價值觀、人生觀、事業觀完全變質」、「我決定不去教會了，我後悔當初不聽你的話」、「今天我上了親密性關係的課程，你的巨棒我已經10年沒使用了，千萬個對不起，沒有盡到妻子服侍先生的責任，我嚴重忽視您的需要」。

新北地院裁定，從上述證據看，小鳳過往10年沉溺宗教疏忽經營婚姻，即使丈夫的確與其女學生親密往來，惟因為小鳳沉溺宗教導致婚姻裂痕在先，責任較重，最終判准2人離婚。全案仍可上訴。