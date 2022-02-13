不孕女生悲提分手　2個月後收男友喜帖心都碎　打開一看當場淚崩

【情人節2022】能找對的人廝守終身，是不少人的夢想，越南這名女生就成功找到了！該名女生因得知子宮有問題會終身不孕，為免耽誤男友，決定狠下心提出分手。詎料情傷未癒，她在2個月後就收到對方的喜帖，讓她既錯愕又心痛，以為對方短時間內便另結新歡並步入教堂。惟當她打開喜帖一看，卻感動得當場落淚。



找一個對的人廝守終身，是不少人的夢想。（資料圖片）

據當地媒體《Eva》報道，越南1名女生原本與男友感情甜蜜穩定，更踏入論婚論嫁階段，惟天意弄人，這時女生就醫得悉自己子宮嚴重受損，會終身不孕，頓感晴天霹靂。

女生沉澱一段時間後，決定面對不孕事實，告知了男友真相並主動提出分手，以免耽誤對方。雖然男友沒有答應分手，但她認為只因男友太善良，不忍心拋棄她，故狠心地主動與男友斷絕聯絡。

轉眼已分手2個月，女生在家人陪伴下努力治療情傷，沒想到前男友竟親自帶喜帖來找她，表示自己要結婚了。女生心想，雖然已分手，但前男友才過2個月就要和其他人結婚，仍感到被背叛，氣得要把對方趕走。不過前男友不但沒有離開，更堅持要女生打開喜帖看。

越南1名女生因得知自己子宮有問題會終身不孕，決定狠下心與男友分手，詎料2個月後就收到對方喜帖，讓她非常錯愕。示意圖。（資料圖片）

在前男友堅持下，女生終於打開喜帖，隨即當場落淚，原來這張喜帖上新娘的名字就是自己，前男友則溫柔而堅定地說，「不能生小孩也沒關係，有無子女都是命，我們無能為力」，即使未來2人真的想要孩子，方法也有許多。至於為何相隔2個月才出現，原來前男友一直在說服父母，無論如何都要與她結婚。

前男友深情對話感動了女生，惟她心中仍十分不安，怕結婚後對方對她的愛會逐漸減少，「雖然他現在說愛我，想跟我結婚，但以後如果愛情冷卻了，想離婚的話，我怕我會後悔現在跟他結婚」，於是尋求網民意見。

事件於網上感動大批網民，有網民盼女生珍惜，「不要因為還沒發生的事情，錯過眼前的幸福」、「如果是這個人的話，感覺結婚了也不會背叛妳」。亦有網民形容是童話故事，期望2人能同偕共老。

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