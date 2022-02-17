泰情色網紅別墅拍艷照　2歲子墮池溺斃　無人聽到落水聲傳涉靈異

泰國在2月14日情人節當晚，發生1宗2歲男童在別墅泳池溺斃慘劇，因男童的28歲媽媽是專拍性感照及成人平台OnlyFans的模特兒，令事件格外引起外界關注。當地傳媒指，救護員深夜趕到現場時，父母抱着兒子在痛哭求救，當時男童已無氣息。由於現場有影片拍到父親提到他原本在「工作」、加上母親曾上傳一些在別墅內拍攝的性感照等，部分網民炮轟兩夫婦顧着拍艷照，卻沒有妥善照顧好兒子。

男童父母後指事發時有不少家人在別墅內，各人正準備拍攝器材，但竟無人聽到男童跌落水的聲音，直至父親聽到水裏有聲音才發現兒子已遇溺。事件還有不少奇怪之處，到場的救護員指，父母稱男童可能遇溺約10分鐘，但他推測應該更久；而父母分別指，別墅內有個特別的花環，後來才知道該處曾有另1名兒童身亡，而男童母親更透露出事前2天，她曾發夢被水濺到全身濕透；有網民甚至指可能涉靈異事件。



泰國性感網紅的兒子在別墅內遇溺死亡，網民發現她當天有上傳在別墅內拍的性感照，質疑她和丈夫顧着拍照疏忽照顧兒童。（「Wiyada Phonthawe」fb圖片）

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事發於2月14日情人節深夜，泰國春武里府芭堤雅市一座別墅內，有2歲男童在泳池遇溺，救援人員趕到時，男童由父母抱着跑出出來求救，惟送院搶救後證實不治。當地傳媒指，男童28歲母親薇亞達（Wiyada Phonthawe）、暱稱「Soda」，是專門拍性感照的網紅，亦是成人網站OnlyFans的模特兒；34歲父親邦葛利特（Pongrit Hancharoenpana）是攝影師，平日會幫妻子拍照。

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當地警方指事發地點是2層高的別墅，男童Nong Vio跟隨父親由曼谷前來度假。男童疑跌落水逾分鐘無人發現，當局正進驗屍，初步相信死於溺水，大量水湧入肺致命。男童的父母初時未透露具體情況，惟有現場片段拍到，邦葛利特告訴救護員自己在工作，因為聽到泳池有些聲音，才發現兒子掉了進去。

事發當天薇亞達曾上傳多張照片到社交網站，包括有3名2至4歲的兒童，在室外1個頗深的泳池玩耍，現場沒有救生衣或水泡，也沒有成人看顧。有照片拍到薇亞達坐在室內梳化上看手機，男童曾出現在照片一角，另其他照片則是薇亞達衣着性感在拍照。網民質疑父母疏忽照顧，炮轟他們當時只顧拍性感照，未理會兒子安危，又留意到該泳池就別墅而言太深，業主亦應負責。

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當地傳媒指，邦葛利特受僱為3名模特兒拍攝，地點是芭堤雅，途中他和妻子到當地一家別墅休息，順便拍了一些照。2歲男童原本待在另一房間睡覺，父親見他睡了便走開工作、為妻子拍照等。他自責是自己粗心大意，相信兒子醒來後不見爸媽才開始出去玩，但沒有詳述經過。

15日晚，男童家人在當地寺廟設儀式供親友弔唁，氣氛悲慘。薇亞達聲淚俱下告訴當地電視，稱Nong Vio是家中長子，平日愛黏媽媽，故上班和到任何地方拍攝，她一定帶上兒子。事發當日，他們在情人節租別墅休息並拍照，出事時她、老公、姐姐、姐夫、大嫂及另外2人都在準備拍攝器材，孩子在不遠的地方玩耍。

薇亞達當時在準備食物，並沒聽歌，不知道兒子何時跌落水，實情是什麼聲音都沒聽見，察覺出事時她趕過去做心外壓急救，可惜救不了兒子。現場有許多成年人，不管民眾信不信，無人聽到兒子跌落水的聲音。

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對於有人批評她沒照顧好孩子，甚至質疑她未準備好當媽媽，薇亞達澄清一直有照顧好兒子，每天努力工作也是為了孩子生活，呼籲網民要有同理心，一家人現時非常難過，未料兒子稍微遠離視線就出現慘劇。她又透露，出事前2天做了個夢，因有水濺到自己身上而全身濕透，當時沒想到是個預兆。兒子原本2月16日就滿3歲，「我想送他蛋糕，因為兒子很愛吹蠟燭」。

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邦葛利特稱行程諸事不順，一行人到拍攝地點前先在酒店過夜，打算戶外取景撞正雨天，便租別墅住一晚並拍照。出事時大家忙住準備拍照器材，孩子走來走去，和他距離不算遠，但沒聽到兒子跌落水的聲音，直至他打算到池邊開飯，聽到水裏有聲，又一直無聽到兒子說話，才衝去泳池查看，沒料卻發生悲劇，他事後非常自責。

邦葛利特又表示，進別墅時留意到有個神秘花環，後來才發現這地方過去曾有1名小童死亡，甚至有人推測是靈異事件。他明白社會許多人想表達意見，但妻子只視拍照為賺錢工作，他們很愛2名孩子，希望網民別再人身攻擊。

趕至救援的救護員Prawit Boonmachai表示，他們到場時父母已抱着男童到別墅外等待，當時男童已無生命迹象，送院時為他急救，可是他體內已有大量積水，嘴巴吐出水和食物殘渣。父母稱孩子溺水約10分鐘，但從他們檢查看來，孩子應該溺水更長時間，直至他從泳池浮起來才被發現。

（綜合）