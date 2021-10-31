謀殺！油漆工32樓高空吊下工作　女住客突剪斷安全繩　原因極恐怖

真正命懸一線間！泰國中部暖武里府有網民在TikTok發布影片，顯示1名在大廈外牆做維修的油漆工呼叫求救，稱被樓下住戶剪斷安全繩，事件震驚全國！泰媒報道，2名油漆工在大廈32樓頂樓外牆垂降工作，中途見到樓下女住客在剪斷他們的安全繩，當他們去到26樓時，頂樓同事告知安全繩已斷，工人在墮樓危機前的千鈞一瞬間，幸好有26樓住戶讓他們降落露台，才能成功脫險。

事件令網民暴怒，認為剪繩的女住客行為是在謀殺，尤其是安全繩用普通剪刀根本難以剪斷，相信女住客是故十意那樣做。警方日前拘捕涉事女子，控告她謀殺未遂及毀壞財產罪，女子已承認剪繩，但否認殺人，聲稱自己因未獲通知有外牆維修，當發現有人出現在外牆時實在太生氣，一怒下才會剪繩。



泰國油漆高空工垂降途中發現被樓下女住客剪安全繩，不停求救，幸好有26樓住戶發現他們，讓他們降落露台。（AmarinTV34／TikTok截圖）

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當地傳媒報道，事件發生於10月12日，地點位於泰國暖武里府1幢大廈，當時外牆正進行維修工程。有女網民上傳1段TikTok影片，顯示油漆工說安全繩被樓下單位住戶剪斷，希望爬進她單位陽台。拍片者描述當時油漆工雙腳顫抖，表示平日長期高空工作並不怕高，但這次令他們嚇到腳震。



事件中的油漆工分別28歲及46歲，表示從大廈頂層32樓垂降，修補建築物外層裂縫，頂樓還有1名同事看管安全繩。當他們降到30樓時，突然感到繩子「變重」，移動變得困難，低頭一看，驚見約20樓位置有1名衣着光鮮的女子打開窗戶，正在剪安全繩。

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油漆工嚇得向附近單位住戶求救，但無住戶在家，而降到26樓時，樓頂同事提醒他們安全繩已斷，斷繩掉落在露台上。油漆工失去安全繩後懸掛半空，無法繼續垂降，一不留神隨時掉下去。幸好終於有救星出現，26樓女住客薩西恩（Praphaiwan Setsing）發現他們並伸出援手，而她其後把拍下的片段上傳到TikTok。

薩西恩憶述，她的英國籍男友見到維修工在外牆求救，馬上叫她過去查問發生甚麼事，當知道內情後即大驚，馬上叫2名油漆工爬入她家的露台。油漆工獲救後，在大廈管理員陪同下報案。影片瘋傳令網民暴動，紛紛呼籲警方盡快拘捕剪繩的女住客，更認為這與謀殺無異，直指放過她會令全棟大廈的住客有生命危險，更質疑這種安全繩很難用普通剪刀剪斷，女住客完全是故意做出剪斷安全繩的舉動。

及時救人的26樓女住客表示，是其英國籍男友先見到油漆工呼救，便叫她馬上過去了解內情。（AmarinTV34截圖）

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泰國警方周三（28）表示，已拘捕21樓的34歲女住客，將指控她謀殺未遂及毀壞財產罪，但未確認女住客真正動機。若罪成她最高面臨20年有刑徒期。

泰媒引述消息指，女住客是埋怨無人通知她有外牆維修，她沒有看到大廈維修公告，卻突然見到外牆有人，令她很生氣又沮喪，於是做出驚人舉動。大廈管理公司則稱早已通知住戶外牆維修事宜，稱會有工人出現在窗外，提醒住戶關好窗戶。

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警方還表示，女往戶初時極不合作，否認剪斷安全繩，又質疑油漆工看錯人，但警方將斷繩拿去做指紋及DNA鑑定，證明她有接觸過安全繩，並展示閉路電視畫面及法醫證據，由於證據確鑿，她才肯承認事件。女住客辯稱突然有人在外牆上下移動，會令整天留在家中的人無法做私事，她是在情緒波動下才剪斷繩子，無想過殺人與否的問題。

泰媒指涉案女子還有些奇怪習慣，例如經常報警，報案中心每月數次接到該大廈住戶報案，但警員前往調查時卻找不到報案人，直至警員認出報妹人是同一把聲和使同樣電話號碼，才證實是她所為。可是，當警察上門搜查時，她除了拍攝警察容貌，更揚言要提告。

2名油漆工脫險後猶有餘悸，其中1人表示從事高空工作3、4年，現在回想被剪繩還是很擔心，但如果有人看管繩子，他還是可以頂硬上繼續工作。他們又澄清在外牆工作以來從未騷擾過住戶，事發時他們根本未降到21樓位置，很想當面問疑犯為何要剪繩。

（綜合）