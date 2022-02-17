越南「深田詠美」被騙到台遭性侵迫賣淫　逃出哭訴：沒臉見未婚夫

網上求職一不留神隨時墮入騙局！台灣警方早前搗破由黑社會經營的賣淫集團，集團以樣貌酷似日本「暗黑界AV霸主」女優深田詠美、內地女星迪麗熱巴的越南女子作招徠，惟部份賣淫女子原來是誤墮求職騙局，被騙來到台灣即遭性侵及被推落火坑接客，不幸經歷令人聞者心酸。目前這群女子正等待被遣返回國，其中被指酷似深田詠美的女子獲救後更向警方哭訴「沒臉回去見未婚夫」。



台灣警方早前搗破由黑社會經營的賣淫集團，當中有賣淫的女子是誤墮求職騙局，一到台灣即遭性侵及被推入火坑。（示意圖，非當事人）（Getty Images）

據台灣《時報周刊》報道，台灣警方早前搗破由天道盟太陽會成員張姓男子（37歲）經營的賣淫集團，張男於桃園市中壢及平鎮的商業辦公大樓內設置賣淫點，並於網上招攬嫖客，甚至強調賣淫的女子都已接受新冠病毒檢測，確保沒有染疫。

警方指出，集園成員游姓男子及其越南女友擔任人蛇中介，於社文平台facebook尋找「貨源」，以看護等工作欺騙越南女子到台灣，又於外勞間散發賣淫賺快錢的訊息。集團與妓女按四六分帳，每名妓女每天須至少接待10名嫖客，40分鐘僅賺取2500元新台幣（約700港元）。

日本AV女優深田詠美▼▼▼

+ 8

報道指越南女子小芸（化名）是集團的皇牌妓女，她擁大眼睛和34D的姣好身材，樣貌神似日本近年極受歡迎、有「暗黑界AV霸主」之稱的女優深田詠美。小芸去年4月被游男以任私家看護為名欺騙到台灣，一抵埗即被游男「霸王硬上弓」性侵，並推入火坑賣淫。小芸後來不堪蹂躪，加上「接客量太大」，8月時成功逃走，3天後賣淫集團成員追來，雙方拉扯期間有途人報警，始揭發小芸的悲慘遭遇。

原來小芸當初打算到台灣打工1年，賺夠錢就回鄉與未婚夫成婚，怎料卻誤墮求職騙局，她被賣淫集團收起護照，因此被迫下海，天天以淚洗面。她被救出後向警員哭訴「台灣是我的噩夢」、「沒臉回去見未婚夫」，聞者心酸。

內地女星迪麗熱巴▼▼▼

+ 10

神似迪麗熱巴、擁深邃五官和大長腿的允允（化名）是集團另一皇牌，她於越南生完小孩後，想到台灣賺奶粉錢，因而選擇賣淫賺快錢，短短半年就賺取40多萬元新台幣（約11萬港元），被捕後她不甘地說「本想賺100萬（約28萬港元）再回家，現在甚麼都沒了！」。

（時報周刊）

同場加映：男友爸兩闖睡房撲上身企圖性侵 台女發文求救：該不該跟男友說？



台女自白全文▼▼▼