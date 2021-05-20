台灣疫情｜越南女子賣淫斷正　警破門揭發燒接客　嫖客嚇破膽

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-20 18:29

【新冠肺炎 / COVID-19 】疫情嚴峻的情況下仍然會有男子願當尋芳客！台灣傳媒報道，警方日前調查１宗外籍移民工賣淫案時，有男子和越南籍進行性交易時斷正，由於兩人無戴口罩，故警員馬上為他們量體溫，發現越籍女子當時發燒，體溫達攝氏37.7度，急急送她入院檢測。據悉該女子長相身材出眾生意很好，每天可接5至10名客人，幸好檢測結果為陰性，才令眾嫖客放下心頭大石。

台警調查外籍女子做性交易時，意外揭發她交易時正在發燒。（台視新聞截圖）

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台灣確診個案連日上升，當地不少民眾已提高防疫意識，但仍有男子寂寞難耐，不擔心和陌生人有「人與人的連結」。彰化警方日前交代指，接到線報稱三民路1間旅館有外籍女子從事性交易，警方調查時發現35歲張姓男子正在消費，查問下張男承認通過LINE加36歲的越南阮姓女子為好友，依她的指示到來性交易，遇查時阮女亦嚇得說不出話來。

由於疫情緊張，加上2人性交易時無戴配口罩，警員擔心阮女受感染，故為她量體溫，發現她體溫達攝氏37.7度正在發燒，在場警員和嫖客相當緊張，穿上全套防疫設備將阮女送院做檢測，幸好最後檢測結果為陰性，眾人才鬆一口氣。

台媒指阮女是1名失聯的越南籍移民工，據稱長相、身材俱佳，生意相當好，每天可接5至10名客人。警方初時懷疑她是由萬華區逃到中部營業的「茶花女」，但阮女發誓稱自己是由台中來到彰化營業，警方及後根據《社會秩序維護法裁罰》，將她送到移民署彰化專勤隊收容。

雖然有網民恥笑嫖客「走跳大江南北，最後還是栽在越南妹」，但也有人認為「大家都是有需求」，甚至覺得這樣高調揭發，有可能令嫖客和性工作者不敢檢測，「就是這樣才沒人敢出來篩，學學新北有特赦好嗎？」。

（綜合）

台灣民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，但有2樣食品還是沒人買。（fb「路上觀察學院」圖片）

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有網民拍照證明雙響泡杯麵就算搶糧時都沒人買。（PTT圖片）

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