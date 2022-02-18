無恥禽獸！印度87歲老婦遭色魔入屋強姦　30歲犯偷埋手機逃終被捕

撰文：李納德
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盡顯獸性後還要偷走手機，簡直是禽獸不如！印度發生震撼當地民眾的強姦案，首都新德里87歲老婦獨自在家臥床時，突有1名30歲男子闖入屋並鎖門，他自稱是天然氣公司職員來做檢查，但老婦起疑求救，竟遭男子襲擊及強姦，再偷走她的手機才逃走。老婦的女兒回家發現媽媽受傷流血、衣服被扯爛即報案。
家屬事後向傳媒爆料，她們去報案時警方竟然懶理，更勸喻放棄追究，惟警方後來否認指控，稱家屬第一次報案只提到盜竊，無提及老婦被強姦，目前警方已拘捕了涉案男子，將控以強姦及爆竊罪。

印度1名87歲老婦遭30歲男子入屋強姦，更被偷去手機。（示意圖／Getty Images）

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事發於西德里區的商業中心蒂拉克納加爾（Tilak Nagar），87歲老婦和65歲女兒同住，周日（13日）老婦因身體不適臥床，女兒外出見朋友，留下媽媽獨自在家休息。中午12點半，1名年輕男子突然入屋並反鎖大門，老婦問他到來何事，對方自稱在一家天然氣公司工作，要入屋做些檢查。

老婦馬上起疑並大聲呼救，未料男子獸性大發，施襲並強姦她，再偷走其手機才逃離現場。約1小時後，女兒回家發現媽媽受傷染血，衣服被人撕破，馬上報警。

不過，受害人家屬向當地傳媒投訴，周日報案時警方拖延調查，初時更沒有接受報案。家屬批評，警方說受害人和女兒均年老要獨力生活，竟勸別再追究，否則會為他們帶來壓力。最終警方只登記作盜竊案，無再聯繫家屬。受害人孫女現時在加拿大工作，無法馬上趕來幫祖母，家屬擔心受害人在自己家中都不安全，但警方卻毫不在乎。

家屬投訴他們去報警時竟被警員勸退，最後只願就盜竊立案，但警方否認指控。（示意圖／網上圖片）

印度全國婦女委員會（National Commission for Women）周一表示向德里警方發信，要求盡快展開行動。

警方其後反駁家屬指控，稱受害人周日報案只提及遇竊，無提到有人被性侵，所以警方原先只視作盜竊案處理，至周一受害人的女兒才聲稱媽媽被性侵。警方強調，他們在接獲報案後16小時已成功拘捕涉案的30歲清潔工，並從他身上取回受害人的手機，而犯人是住在附近區域。消息指警方發現部關鍵證據，才能馬上鎖定及拘捕目標男子。

德里警方指已拘捕該名30歲犯人，並從他身上找到老婦手機。（Twitter影片截圖）

疑犯現時涉嫌強姦、襲擊、偷手機，將被控爆竊及強姦罪，警方會成立特別調查組跟進。然而，有網民質疑德里警方效率，揶揄他們做報告不知要花多少時間，不可能2個月交出起訴書將被告送到法庭。

（綜合）

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