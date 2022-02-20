不是炫富？土豪網紅稱信風水　出門戴2公斤金飾兼開「黃金戰車」

這是在花式炫富嗎？越南39歲男子陳德來（Tran Duc Loi）經營貴價寵物生意，本身亦是TikTok網紅，近日他大曬金飾的影片引來熱議，因為他出門都要穿戴逾50件金飾，即共重逾2公斤的黃金，最令人關注的，是他有輛鍍金的開蓬車，在街上極招搖。他受訪時透露，自己因為相信風水，五行屬金故覺得戴金會帶來好運，而且手上的戒指是根據四靈聖獸來戴。雖然有網民留言稱想認「契爺」，但許多人批評他明明在炫富教壞細路，又揶揄有本事為何不戴純金。



陳德來出門時會開鍍金的開蓬車。（「Tiến Sài Gòn」YT影片截圖）

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越南安江省39歲男子陳德來（Tran Duc Loi）從事貴價爬蟲類寵物生意，例如南美鬣蜥等，他更是TikTok網紅，炫富片最高創下逾1300萬點擊，影片全部金光閃閃，最引網民注目的，是擁有1輛鍍金的開蓬車。陳告訴當地傳媒及訪問他的YouTube頻道，自己每次出門要戴大大小小共50件金器，計過身上黃金超過2公斤。而他那台金光閃閃的車，他花了數億越南盾來改裝鍍金，從軚盤、底盤所有細節都鍍上黃金，車上還有黃金觀音、龍、鷹等等。

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陳德來介紹自己的龍型項鍊有約7兩黃金，手鐲約20兩黃金，10隻手指都戴了金戒指。其實他3年前才開始這樣穿戴，因為他相信風水，其命五行屬金，故佩戴大量金飾可以帶來好運。他分享自己手上的戒指，稱是根據風水中的四靈聖獸來戴的，現在加了一枚老虎戒指，因為今年是虎年。

陳德來表示最初只戴了幾件金器，後來越戴越多，但也要考慮配搭，因為太幼的金飾易斷，太重又難以穿上身，有時上班就會除下來。他很高興自己廣受關注，提及家人們並不反對他穿金戴銀，覺得只是種興趣。

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雖然有網民搞笑留言說要認他做「乾爹」（契爺），但不少人批評他只是巧立名目炫富，為年輕人樹立壞榜樣。有人認為如果他錢多可以拿來買樓給父母，又諷刺他品味欠佳，這樣穿搭金飾很難看，又質疑不是純金戴來幹什麼。

（綜合）

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