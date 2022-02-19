遭閨密搶男友　肥妹怒減32公斤變女神　遭雙重背叛竟說對不起？

除了肥仔是潛力股，肥妹一樣是，這名越南女生更是肥妹界大變身的藍籌股！胡志明市有名21歲大四女生，從小肥胖只敢穿鬆身衣服，體重高峰期達78公斤，被取笑得最嚴重的時候，時刻遭旁人「目光審判」，結果她花5個月時間從飲食及運動入手，終於勁減32公斤，腰圍由33吋減到23吋，搖身一變化作時裝設計系氣質美女。她去年大方分享瘦身秘訣，特別提到戒零食最痛苦，放入口要吐出來，幸好想到方法解決，而瘦身最大動力，源於拍拖3年的初戀男友被閨密搶去。雖遭受雙重背叛，但現在她已放下仇恨，更對前度說「對不起」，皆因「在我最糟糕的時候當你女友」，網民則讚歎肥妹大翻身的故事很勵志，形容是「最美的復仇」。



Thảo Nhi是時裝設計系大四生，她勁減32公斤變身女神獲網民大讚。（網上圖片）

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近日網上瘋傳越南1名女大生的減肥故事，其實事件去年已有越南傳媒報道，她接受越南網媒訪問，分享的減肥經歷引起熱議。事件中的女主角Nguyễn Thị Thảo Nhi是千禧寶寶，於胡志明市出生，現時是胡志明市科技大學4年級生，修讀時裝設計。從她分享的照片所見，改變之大不止換臉，甚至儼如換了個人。她最胖時期部分角度看樣似演員林雪，現在卻是個氣質美女。

Thảo Nhi說從小因胖胖身型被取笑，更揶揄她長得醜，在朋友間成為被戲弄的角色，絕少異性朋友。高峰時期她曾重達78公斤，正是被取笑得最嚴重的日子，走到哪都被「目光審判」，幾乎情緒崩潰，當時她決定將種種痛苦化作減肥力量。

其減肥計劃分飲食及運動部分，Thảo Nhi先從YouTube學習減肥鍛煉動作，每天做2節，每節1小時，多天練到滿地汗。她在房內運動，買了塊大鏡，每次鍛煉都會照鏡，觀看自己每天變化。不過，她認為瘦身成功有80%依賴改變飲食習慣，會據狀況更換菜單，接觸到的澱粉質只有番薯，主要還是吃綠色蔬菜，絕不吃糖、油膩及油炸食物。

原本愛吃零食喝奶茶，她最初面對的最大難關是戒零食和肉，「戒零食是最困難的，我有時會將零食放入口，想了一想又馬上吐出來」。不敢亂吃又心累，但她從未想過放棄，後來想到用香蕉、蘋果混合乳酪和燕麥取代零食，解決口痕問題。

經歷5個月努力，Thảo Nhi成功減掉32公斤，現體重46公斤，腰圍從85厘米（約33吋）減到60厘米（約23吋），身邊朋友相當震撼。過去她只穿寬鬆衣服，自己卻從不喜歡，現在穿細碼衣衫還覺得鬆身，可以穿以前不敢碰的衣服，感覺很幸福。因為讀時裝設計，她更愛現時穿搭，已放棄所有舊衣物，直接買了個新衣櫃。

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其後有傳媒報道，Thảo Nhi減肥的另一大原因，是前男友被閨密搶去，那是她的初戀，2人讀高中已認識，前男友是第一個不取笑她外表的人，更是第一個讚她漂亮的人。2人畢業後拍拖，拍拖3年後，有朋友爆料稱指其男友與閨密出軌。Thảo Nhi同時遭男友和閨密背叛，她有問男方原因，未料他直答覺得她太胖。這令Thảo Nhi難以接受，因為拍拖以來男友從未叫過她減肥，更帶她到處吃喝。她想到閨密雖不漂亮，但身材卻很苗條，因而成為其減肥動力。

Thảo Nhi表示被拋棄的確是動力之一，但回想起來，女孩子自愛和積極更重要。回頭看舊照，她都不相信相中人是自己，提到前男友只說「首先對不起，在我最糟糕的時候當你女友，其次，謝謝你在我最需要你時離開我」。她已不討厭對方，「減肥後更快樂了」，分享經歷是想發放更多正能量，又寄語大家捱過最累的日子，回頭就會驚嘆自己有多堅強。網民笑言她完成「完美復仇」，又說是「最美的復仇」才對，笑言她的「前男友一定後悔到不行」。

（綜合）