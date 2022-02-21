搭巴士忘帶銀包求唱錢　乘客低頭摷散銀拆利市　暖心畫面感動事主

大埔街坊的好人好事再添一例！有女子近日在網上發帖感謝在巴士上對她伸出援手的乘客，指日前登上巴士後才發現忘記帶銀包，她即場拆利市並向乘客求救「唱錢」，此時多位素未謀面的乘客紛紛低頭找硬幣，有人同樣立即拆利市封。女子終籌得車資，事後在文中大讚大埔人有人情味，「重拾對人性的信任」，感到難以置信。



1名女子日前搭巴士時發現沒有帶銀包，急忙向乘客「唱錢」，幸獲多名乘客幫忙，終籌得車資。（fb「大埔 TAI PO」圖片）

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該名女事主在fb群組「大埔 TAI PO」分享，表示日前乘搭港鐵巴士，上車後才發現自己沒有帶銀包，幸好身上還有數封利市能派上用場。她即場拆開和拿出1張20元紙鈔，慌忙求助其他乘客幫忙「唱錢」，此時她看到非常窩心的畫面，憶述說「雖然成件事好羞恥，（但）好多乘客都不約而同低頭摷銀包，幫手搵銀仔畀我」，亦有部份乘客拆開利市，拿取入面的10元紙鈔。

最後女事主成功在乘客的幫忙下籌得車資，當她付錢時，巴士車長雙眼亦帶着笑意指，「唔緊要㗎其實」。她續稱，事件令她難以置信，更讓她重拾對人性的信任，又稱由於事發當下太狼狽，沒有逐一親口道謝伸出援手的乘客，故選擇發帖感謝一眾熱心街坊，並拍下當時換到的2張「青蟹」。

女事主求助巴士乘客「唱錢」，看到眾人立即低頭找零錢和拆利市，讓她非常感動。（資料圖片）

大批網民稱讚巴士乘客的善心，紛紛分享自己親身經歷，表揚大埔街坊平時樂於助人，「噚日朝早我八達通冇錢，都有善心男士用月票幫我付車錢，大埔好多善心人」、「大埔人都真心有人情味，話說我經常唔知個女八達通負錢，有幾次都冇大餅，都係巴士上問人唱錢，好幾個人都即刻睇銀包盡唱畀我」，另有人建議樓主在手機內連結八達通，以免事件重演。

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